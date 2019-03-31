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Где мигранты и где барьеры

Мигранты, вытесняющие с рынка труда местных, – это экономический миф
Максим Буев

На YouTube есть забавное видео: два великих баскетболиста, Майкл Джордан и Дикембе Мутомбо, спорят о том, сможет ли Джордан заложить мяч в кольцо сверху через руки Мутомбо. Джордан к тому моменту «опозорил» уже почти всех центровых НБА. Конголезец же считался непревзойденным мастером блокшотов и оборонительной игры. На утверждение Джордана, что рано или поздно Мутомбо капитулирует, тот отвечает, что это не произойдет никогда. «Тогда придется отозвать твою грин-карту», – реагирует Джордан: когда с мигрантом какие-то проблемы, их проще всего решить отзывом разрешения на работу.

Эту историю я вспомнил в свете решения руководства Якутии запретить работу мигрантов на территории региона сразу в 33 сферах деятельности. При этом, согласно СМИ, один из мотивационных факторов – убеждение, что мигранты занимают рабочие места, где могли бы работать местные кадры. Это экономический миф, старый, интернациональный и стойкий. Поэтому в очередной раз стоит привести аргументы для его развенчивания.

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