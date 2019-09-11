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Статья опубликована в № 4896 от 11.09.2019 под заголовком: С кем вы, мастера рэпа

С кем вы, мастера рэпа

Поиски социального языка властью неуклюжи и неискренни — и общество это чувствует