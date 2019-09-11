Статья опубликована в № 4896 от 11.09.2019 под заголовком: С кем вы, мастера рэпа
С кем вы, мастера рэпа
Поиски социального языка властью неуклюжи и неискренни — и общество это чувствует
Андрей Колесников
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Язык эпохи меняется. Вместе с ним меняется и характер пошлости. Раньше звучал бравурный маршевый ритм «Москва! Звонят колокола!» Теперь – «Москва, здесь ты найдешь все, что захочешь» в стиле рэп.
У поэта «улица корчится безъязыкая», а у нас улица как раз обладает вполне внятным языком. Напротив, свой социальный диалект мучительно ищет власть, коверкая слова и пытаясь применять разные коммуникативные средства для разных городских сред и возрастов. Попытки выглядят искусственными и неуклюжими – призывы ЦК КПСС к 1 Мая тоже можно изложить на языке рэпа, как и агитку в пользу Собянина.
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