Как заводы становятся музеями

Когда видишь, что фабрики превращаются в музеи, внутри что-то обрывается. Такие памятники некогда великой промышленности повсюду встречаются и в Германии. Наиболее тягостное впечатление производит музей промышленности в Хемнице. Любителям истории здесь, конечно, есть что посмотреть: множество впечатляющих свидетельств о развитии местной индустрии и применявшихся ранее технологиях. Но все же 100 лет назад Хемниц был важнейшим промышленным городом Европы, а сегодня вместо завода – провинциальный музей. Рабочих мест больше не существует, и как будто под гнетом находится сейчас этот когда-то такой динамичный город.