Как заводы становятся музеямиФилософию «сделано в Германии» не возродить без доступного сырья из России
В начале XX столетия в Турине появилась крупнейшая и на тот момент самая современная в мире автомобильная фабрика – Fabricca Italiana di Automobili Torino, более известная под аббревиатурой Fiat (что по-латыни означает «Да будет так»). Она задавала стандарты всей европейской автомобильной промышленности: технику изготовления мотора, дизайн, возможность тест-драйва на собственной трассе фабрики и гениальный маркетинг. Сейчас вместо завода – музей и торговый центр с низкой посещаемостью.
Когда видишь, что фабрики превращаются в музеи, внутри что-то обрывается. Такие памятники некогда великой промышленности повсюду встречаются и в Германии. Наиболее тягостное впечатление производит музей промышленности в Хемнице. Любителям истории здесь, конечно, есть что посмотреть: множество впечатляющих свидетельств о развитии местной индустрии и применявшихся ранее технологиях. Но все же 100 лет назад Хемниц был важнейшим промышленным городом Европы, а сегодня вместо завода – провинциальный музей. Рабочих мест больше не существует, и как будто под гнетом находится сейчас этот когда-то такой динамичный город.