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Как заводы становятся музеями

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Карин Кнайсль , доктор права

В начале XX столетия в Турине появилась крупнейшая и на тот момент самая современная в мире автомобильная фабрика – Fabricca Italiana di Automobili Torino, более известная под аббревиатурой Fiat (что по-латыни означает «Да будет так»). Она задавала стандарты всей европейской автомобильной промышленности: технику изготовления мотора, дизайн, возможность тест-драйва на собственной трассе фабрики и гениальный маркетинг. Сейчас вместо завода – музей и торговый центр с низкой посещаемостью.

Когда видишь, что фабрики превращаются в музеи, внутри что-то обрывается. Такие памятники некогда великой промышленности повсюду встречаются и в Германии. Наиболее тягостное впечатление производит музей промышленности в Хемнице. Любителям истории здесь, конечно, есть что посмотреть: множество впечатляющих свидетельств о развитии местной индустрии и применявшихся ранее технологиях. Но все же 100 лет назад Хемниц был важнейшим промышленным городом Европы, а сегодня вместо завода – провинциальный музей. Рабочих мест больше не существует, и как будто под гнетом находится сейчас этот когда-то такой динамичный город.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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