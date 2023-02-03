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«Комплекс бога»: бесы чувств

В триллере по сценарию Алены Званцовой рациональное зло страшнее ужасов подсознания
Николай Корнацкий , критик

Вечером исчезает дочь известного пианиста. А следующим утром к психиатру Алексею (Кирилл Кяро – звезда сериалов «Эпидемия», «Спроси Марту», «Измены») приходит на прием зловещий клиент – по всем признакам маньяк. Гость не представился, но Алексей после нехитрого расследования узнает, что это был не кто иной, как Владимир Нестеров, интернет-предприниматель из списка Forbes (его играет Даниил Страхов – один из самых востребованных артистов 2000-х; был в «Бригаде» и «Бедной Насте»).

Получается, внешне благополучный человек годами скрывает от всех свое психическое расстройство. Алексей искренне пытается Нестерову помочь, и их отношения быстро выходят за рамки чисто профессиональных – пациент приходит к врачу домой, знакомится с его семьей. Тем временем пропадает вторая девочка, на мусорной свалке находят истерзанное тело третьей. А есть ли у Нестерова алиби?

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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