«Комплекс бога»: бесы чувств

Вечером исчезает дочь известного пианиста. А следующим утром к психиатру Алексею (Кирилл Кяро – звезда сериалов «Эпидемия», «Спроси Марту», «Измены») приходит на прием зловещий клиент – по всем признакам маньяк. Гость не представился, но Алексей после нехитрого расследования узнает, что это был не кто иной, как Владимир Нестеров, интернет-предприниматель из списка Forbes (его играет Даниил Страхов – один из самых востребованных артистов 2000-х; был в «Бригаде» и «Бедной Насте»).