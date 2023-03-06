Инфраструктурный прорыв: чему можно поучиться у Китая

Инфраструктурный прорыв: чему можно поучиться у КитаяНедостаток дорог остается большой проблемой для России
Развитие транспортной инфраструктуры в России – государстве с самой большой территорией в мире – тема априори первостепенной важности. Прошлый год подчеркнул критическую значимость инфраструктуры не только для развития, но и для выживания экономики в условиях, когда торговые связи кардинально меняются.
Казалось бы, очевидность данных фактов не подвергается сомнению, а объемы инфраструктурного строительства должны быть значительны. И периодически со стороны экономических ведомств слышны заявления о том, что инфраструктурные инвестиции в России находятся на высоком уровне. Но если смотреть статистику прошлых лет, то становится ясно, что глобальных перемен в обеспеченности страны транспортной инфраструктурой не происходит. Протяженность железнодорожных путей достигла 87 000 км в 2019 г. и оставалась на том же уровне в последующие годы. Для сравнения: в 2000 г. железных дорог в России было почти столько же – 86 100 км.