Инфраструктурный прорыв: чему можно поучиться у Китая

Казалось бы, очевидность данных фактов не подвергается сомнению, а объемы инфраструктурного строительства должны быть значительны. И периодически со стороны экономических ведомств слышны заявления о том, что инфраструктурные инвестиции в России находятся на высоком уровне. Но если смотреть статистику прошлых лет, то становится ясно, что глобальных перемен в обеспеченности страны транспортной инфраструктурой не происходит. Протяженность железнодорожных путей достигла 87 000 км в 2019 г. и оставалась на том же уровне в последующие годы. Для сравнения: в 2000 г. железных дорог в России было почти столько же – 86 100 км.