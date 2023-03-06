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Инфраструктурный прорыв: чему можно поучиться у Китая

Недостаток дорог остается большой проблемой для России
Наталья Чуркина , аналитик Института комплексных стратегических исследований

Развитие транспортной инфраструктуры в России – государстве с самой большой территорией в мире – тема априори первостепенной важности. Прошлый год подчеркнул критическую значимость инфраструктуры не только для развития, но и для выживания экономики в условиях, когда торговые связи кардинально меняются.

Казалось бы, очевидность данных фактов не подвергается сомнению, а объемы инфраструктурного строительства должны быть значительны. И периодически со стороны экономических ведомств слышны заявления о том, что инфраструктурные инвестиции в России находятся на высоком уровне. Но если смотреть статистику прошлых лет, то становится ясно, что глобальных перемен в обеспеченности страны транспортной инфраструктурой не происходит. Протяженность железнодорожных путей достигла 87 000 км в 2019 г. и оставалась на том же уровне в последующие годы. Для сравнения: в 2000 г. железных дорог в России было почти столько же – 86 100 км.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных