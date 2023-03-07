Газета
Мнения Эксклюзивно по подписке

Очень осторожный гигант

Как развивается торговля между Россией и Китаем
Яна Лексютина , профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай»

В последнее время из Москвы и Пекина все чаще звучат заявления о беспрецедентно крепком стратегическом партнерстве двух держав, которое уже превзошло уровень «военных союзов в классическом понимании» и не имеет «ни ограничений, ни пределов, ни запретных тем». В военно-политической сфере заметна высокая степень гармонии между двумя партнерами и есть признаки их тесного взаимодействия, но в торгово-экономической сфере пространство для сближения еще остается.

Китай занял очень осторожную позицию в вопросе антироссийских санкций. При взаимодействии с российской стороной китайский бизнес и банки тщательно оценивают вероятность попадания под вторичные, экстерриториальные санкции. Учет подобных рисков Пекином неизбежен в связи с высокой степенью интегрированности Китая в мировую экономику, его включенностью в сложные глобальные и региональные цепочки добавленной стоимости, а также тесными торгово-экономическими связями с ЕС и США – вторым и третьим крупнейшими торговыми партнерами Китая после АСЕАН. Для сравнения: в 2021 г. совокупная доля ЕС, США и двух азиатских союзников Америки, присоединившихся к антироссийскому санкционному цунами, – Японии и Южной Кореи – в товарообороте Китая достигала 38%. Тогда как доля России не превышала и 2,5%.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных