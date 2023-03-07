Очень осторожный гигант

Китай занял очень осторожную позицию в вопросе антироссийских санкций. При взаимодействии с российской стороной китайский бизнес и банки тщательно оценивают вероятность попадания под вторичные, экстерриториальные санкции. Учет подобных рисков Пекином неизбежен в связи с высокой степенью интегрированности Китая в мировую экономику, его включенностью в сложные глобальные и региональные цепочки добавленной стоимости, а также тесными торгово-экономическими связями с ЕС и США – вторым и третьим крупнейшими торговыми партнерами Китая после АСЕАН. Для сравнения: в 2021 г. совокупная доля ЕС, США и двух азиатских союзников Америки, присоединившихся к антироссийскому санкционному цунами, – Японии и Южной Кореи – в товарообороте Китая достигала 38%. Тогда как доля России не превышала и 2,5%.