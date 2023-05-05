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«Юра дворник»: ода новой неискренности

В прокат выходит комедийная драма про «уфимского Макконахи»
Роман Черкасов , критик

Модный фотограф Рома (Денис Власенко – тень покойного отца из сериала «Закрыть гештальт» и Влад из сериала Happy End) снимает конуру на окраине Москвы, покупает брендовую одежду с рук по объявлениям и мечтает попасть на обложку журнала GQ. Но из-за досадного происшествия с неким «королем недвижимости» (немногословный Гоша Куценко, известный по «Елкам» и «Любови-моркови»), приревновавшим Рому к молодой жене, герой вынужден немедля отбыть в родную Уфу, в бабушкину пустующую двушку.

Квартира, впрочем, оказывается не вполне пустующей: сердобольная баба Аня (Татьяна Догилева – Света из «Покровских ворот») поселила там дворника Юру (Антон Кузнецов, известный по сериалу ЮЗЗЗ), на которого мошенники повесили кучу долгов и теперь ему негде жить. Юра – инвалид с нарушением ментального развития, добрый, наивный и беззащитный. Хмуро проворочавшись несколько ночей на старой бабушкиной кровати со сломанными ножками, Рома приходит к решению: раз не судьба ему фотографировать супермоделей, значит, он будет фотографировать своего соседа Юру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных