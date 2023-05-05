«Юра дворник»: ода новой неискренности

«Юра дворник»: ода новой неискренностиВ прокат выходит комедийная драма про «уфимского Макконахи»
Модный фотограф Рома (Денис Власенко – тень покойного отца из сериала «Закрыть гештальт» и Влад из сериала Happy End) снимает конуру на окраине Москвы, покупает брендовую одежду с рук по объявлениям и мечтает попасть на обложку журнала GQ. Но из-за досадного происшествия с неким «королем недвижимости» (немногословный Гоша Куценко, известный по «Елкам» и «Любови-моркови»), приревновавшим Рому к молодой жене, герой вынужден немедля отбыть в родную Уфу, в бабушкину пустующую двушку.
Квартира, впрочем, оказывается не вполне пустующей: сердобольная баба Аня (Татьяна Догилева – Света из «Покровских ворот») поселила там дворника Юру (Антон Кузнецов, известный по сериалу ЮЗЗЗ), на которого мошенники повесили кучу долгов и теперь ему негде жить. Юра – инвалид с нарушением ментального развития, добрый, наивный и беззащитный. Хмуро проворочавшись несколько ночей на старой бабушкиной кровати со сломанными ножками, Рома приходит к решению: раз не судьба ему фотографировать супермоделей, значит, он будет фотографировать своего соседа Юру.