«Кентавр»: город засыпает, просыпается маньяк

Ночь, улица, фонарь, труп. По неоновой Москве бродит маньяк и охотится на красивых девушек. Убийцей может быть кто угодно. Например, таксист. Такой как Саша (Юра Борисов – один из самых востребованных молодых актеров; играл в «Т-34», «Серебряных коньках», «Эпидемии»). Саша живет один, работает только по ночам, гонщик от бога. Притворщик от бога. Никогда не знаешь, что у него на уме и какой он на самом деле. С одним клиентом вроде простак, рубаха-парень. А с красавицей Лизой (Анастасия Талызина – звезда ситкома «Патриот») такой немного романтический герой. У Лизы много дел этой ночью, и она нанимает Сашу повозить ее по адресам – хотя видит впервые в жизни. Город снова засыпает, просыпается маньяк.