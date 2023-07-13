«Кентавр»: город засыпает, просыпается маньяк

«Кентавр»: город засыпает, просыпается маньякВ прокат вышел триллер от продюсера Ильи Найшуллера – о поездке на такси длиною в ночь
Ночь, улица, фонарь, труп. По неоновой Москве бродит маньяк и охотится на красивых девушек. Убийцей может быть кто угодно. Например, таксист. Такой как Саша (Юра Борисов – один из самых востребованных молодых актеров; играл в «Т-34», «Серебряных коньках», «Эпидемии»). Саша живет один, работает только по ночам, гонщик от бога. Притворщик от бога. Никогда не знаешь, что у него на уме и какой он на самом деле. С одним клиентом вроде простак, рубаха-парень. А с красавицей Лизой (Анастасия Талызина – звезда ситкома «Патриот») такой немного романтический герой. У Лизы много дел этой ночью, и она нанимает Сашу повозить ее по адресам – хотя видит впервые в жизни. Город снова засыпает, просыпается маньяк.
Хороших российских триллеров не то чтобы сильно больше хороших российских боевиков, и тем удивительнее повстречать этим летом «Кентавра» – без скидок отличный полутриллер-полубоевик (совместное производство ID Production, Planeta Inform, Versus Pictures и видеосервиса «Окко»). Стильный, напряженный, и это, к слову, всего лишь второй фильм режиссера Кирилла Кемница – первым была черная комедия «Зомби-каникулы» 2013 г. с Юлией Волковой из «Тату». Далее первых 15 минут сюжет невозможно пересказать без риска выдать важный поворот. Безбоязненно можно сообщить немногое. Действие разворачивается в течение одной ночи и не так уж часто покидает салон Сашиного такси. В Москве действительно орудует серийный убийца, личность которого – одна из главных интриг фильма. Наконец, все ключевые персонажи – не те, за кого себя выдают.