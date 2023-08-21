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Индия на подъеме

У России здесь прочно сложился образ друга, и мы этому активно способствуем
Денис Алипов , чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Индии

Встреча глав государств G20 пройдет 9–10 сентября в Индии – одной из ключевых стран «двадцатки». Есть ли у Индии предпосылки стать реальным лидером глобального Юга, его голосом на мировой арене? Да. Страна сейчас находится на подъеме, ее успехи в экономической, научно-технической, социальной областях очевидны и общепризнаны. Индия пользуется заслуженным авторитетом как растущая мировая держава, играет конструктивную и все более заметную роль в международных вопросах.

Индийская экономика является одной из самых динамичных в мире. В 2022/23 финансовом году, по данным Резервного банка Индии, она выросла на 7%. Номинальный объем ВВП, по предварительным оценкам, достиг $3,5 трлн, что выводит страну на пятое место среди крупнейших мировых экономик. По прогнозу МВФ, к 2027 г. Индия сможет опередить ФРГ и занять четвертую строчку с объемом ВВП в $5,3 трлн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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