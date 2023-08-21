Индия на подъеме

Встреча глав государств G20 пройдет 9–10 сентября в Индии – одной из ключевых стран «двадцатки». Есть ли у Индии предпосылки стать реальным лидером глобального Юга, его голосом на мировой арене? Да. Страна сейчас находится на подъеме, ее успехи в экономической, научно-технической, социальной областях очевидны и общепризнаны. Индия пользуется заслуженным авторитетом как растущая мировая держава, играет конструктивную и все более заметную роль в международных вопросах.