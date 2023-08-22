Зачем миру БРИКС

Зачем миру БРИКСЭто единство в многообразии и общая справедливость без заявки на владение истиной в последней инстанции
Совсем скоро в ЮАР состоится юбилейный, 15-й саммит объединения БРИКС, тема которого заявлена председателем как «БРИКС и Африка: партнерство для взаимного ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности». Хотя приоритеты включают в себя вопросы и глобального управления и продвижения многосторонности, и социально-экономического развития и торговли, и проблемы раскрытия потенциала Африканского континента – основными интригами предстоящего саммита стали вопросы возможного расширения и потенциал запуска новой валюты.
Мы видим, что за последний год возник фактически ажиотажный спрос на возможность стать частью незападного альянса единомышленников. Так что же делает БРИКС таким привлекательным даже вопреки нарастающей турбулентности международных отношений, навязыванию странами Запада мышления в конфронтационном стиле холодной войны, принуждению к выбору сторон даже в ущерб собственным национальным интересам?