Зачем миру БРИКС

Совсем скоро в ЮАР состоится юбилейный, 15-й саммит объединения БРИКС, тема которого заявлена председателем как «БРИКС и Африка: партнерство для взаимного ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности». Хотя приоритеты включают в себя вопросы и глобального управления и продвижения многосторонности, и социально-экономического развития и торговли, и проблемы раскрытия потенциала Африканского континента – основными интригами предстоящего саммита стали вопросы возможного расширения и потенциал запуска новой валюты.