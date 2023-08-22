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Зачем миру БРИКС

Это единство в многообразии и общая справедливость без заявки на владение истиной в последней инстанции
Виктория Панова , эксперт клуба «Валдай», проректор НИУ ВШЭ, шерпа РФ в «женской двадцатке»

Совсем скоро в ЮАР состоится юбилейный, 15-й саммит объединения БРИКС, тема которого заявлена председателем как «БРИКС и Африка: партнерство для взаимного ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности». Хотя приоритеты включают в себя вопросы и глобального управления и продвижения многосторонности, и социально-экономического развития и торговли, и проблемы раскрытия потенциала Африканского континента – основными интригами предстоящего саммита стали вопросы возможного расширения и потенциал запуска новой валюты.

Мы видим, что за последний год возник фактически ажиотажный спрос на возможность стать частью незападного альянса единомышленников. Так что же делает БРИКС таким привлекательным даже вопреки нарастающей турбулентности международных отношений, навязыванию странами Запада мышления в конфронтационном стиле холодной войны, принуждению к выбору сторон даже в ущерб собственным национальным интересам?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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