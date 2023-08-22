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И снова те же грабли

Нынешняя денежно-кредитная политика России – это запрограммированное поражение, нужен другой путь
Сергей Глазьев , академик РАН

Решение совета директоров Банка России о резком повышении ключевой ставки после обрушения курса рубля напомнило события 2014 г. Тогда ЦБ перешел к таргетированию инфляции, Вашингтон ввел финансовые санкции, а валютные спекулянты начали атаку на рубль. Вместо общепринятых в таких ситуациях мер (валютные интервенции, фиксация валютной позиции коммерческих банков, введение временного резервирования средств при покупке валюты и др.) совет директоров Банка России резко повысил ключевую ставку, остановив кредитование производственной сферы. Деловая активность была парализована, объемы производства сократились, разгон инфляционной волны не прекратился. Экономика оказалась в стагфляционной ловушке, выход из которой занял несколько лет. Между тем санкции США можно было легко нейтрализовать, приняв указанные выше меры и восстановив обязательную продажу валютной выручки вместе с ограничениями на вывоз капитала.

Сегодня ситуация повторяется, но уже на фоне рисков мировой гибридной войны, в которой валютно-финансовый фронт является главным. Повышение ставки с 8,5 до 12% будет стоить экономике десятков триллионов рублей – инвестиций, которые не сделают, и продукции, которую не произведут. Резкое ухудшение финансового положения реального сектора экономики не может не затронуть оборонную промышленность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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