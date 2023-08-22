И снова те же грабли

Решение совета директоров Банка России о резком повышении ключевой ставки после обрушения курса рубля напомнило события 2014 г. Тогда ЦБ перешел к таргетированию инфляции, Вашингтон ввел финансовые санкции, а валютные спекулянты начали атаку на рубль. Вместо общепринятых в таких ситуациях мер (валютные интервенции, фиксация валютной позиции коммерческих банков, введение временного резервирования средств при покупке валюты и др.) совет директоров Банка России резко повысил ключевую ставку, остановив кредитование производственной сферы. Деловая активность была парализована, объемы производства сократились, разгон инфляционной волны не прекратился. Экономика оказалась в стагфляционной ловушке, выход из которой занял несколько лет. Между тем санкции США можно было легко нейтрализовать, приняв указанные выше меры и восстановив обязательную продажу валютной выручки вместе с ограничениями на вывоз капитала.