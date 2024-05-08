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«Симон»: галерея разбитых сердец

Денис Хуснияров поставил в Маяковке роман-бестселлер Наринэ Абгарян
Наталья Витвицкая , критик

Популярная армянская писательница Наринэ Абгарян умеет любую историю рассказать светло. Ее имя чаще всего ассоциируется с очаровательными и бесхитростными книгами про девочку Манюню и ее взросление. Роман «Симон» совсем другой – это глубокая женская проза, местами философская и даже трагическая. Режиссер Денис Хуснияров сумел найти сценический эквивалент ее густой и нежной прозе, подчеркнув жизнеутверждающее начало истории про любовные похождения каменщика Симона. Непритязательный житейский юмор добавил спектаклю привлекательности. Как результат – в репертуаре Маяковки появился крепкий зрительский хит.

Для театра инсценировку написала драматург Ирина Васьковская (автор пьес «Кот стыда», «Девушки в любви», неоднократно поставленных в российских театрах). Она существенно купировала авторский текст, сделав выпуклее любовную сюжетную линию. После смерти каменщика Симона в доме собираются все его женщины. Внушительная коллекция сердец, особенно если учесть, что прожил он жизнь в маленьком городке. Героини, разумеется, знают не только друг о друге, но и сколько кому досталось счастья. Каждая считает своим долгом рассказать соперницам о «своем» Симоне. Их сменяющие друг друга долгие монологи двигают спектакль вперед.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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