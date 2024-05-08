«Симон»: галерея разбитых сердец

«Симон»: галерея разбитых сердецДенис Хуснияров поставил в Маяковке роман-бестселлер Наринэ Абгарян
Популярная армянская писательница Наринэ Абгарян умеет любую историю рассказать светло. Ее имя чаще всего ассоциируется с очаровательными и бесхитростными книгами про девочку Манюню и ее взросление. Роман «Симон» совсем другой – это глубокая женская проза, местами философская и даже трагическая. Режиссер Денис Хуснияров сумел найти сценический эквивалент ее густой и нежной прозе, подчеркнув жизнеутверждающее начало истории про любовные похождения каменщика Симона. Непритязательный житейский юмор добавил спектаклю привлекательности. Как результат – в репертуаре Маяковки появился крепкий зрительский хит.
Для театра инсценировку написала драматург Ирина Васьковская (автор пьес «Кот стыда», «Девушки в любви», неоднократно поставленных в российских театрах). Она существенно купировала авторский текст, сделав выпуклее любовную сюжетную линию. После смерти каменщика Симона в доме собираются все его женщины. Внушительная коллекция сердец, особенно если учесть, что прожил он жизнь в маленьком городке. Героини, разумеется, знают не только друг о друге, но и сколько кому досталось счастья. Каждая считает своим долгом рассказать соперницам о «своем» Симоне. Их сменяющие друг друга долгие монологи двигают спектакль вперед.