«Симон»: галерея разбитых сердец

Для театра инсценировку написала драматург Ирина Васьковская (автор пьес «Кот стыда», «Девушки в любви», неоднократно поставленных в российских театрах). Она существенно купировала авторский текст, сделав выпуклее любовную сюжетную линию. После смерти каменщика Симона в доме собираются все его женщины. Внушительная коллекция сердец, особенно если учесть, что прожил он жизнь в маленьком городке. Героини, разумеется, знают не только друг о друге, но и сколько кому досталось счастья. Каждая считает своим долгом рассказать соперницам о «своем» Симоне. Их сменяющие друг друга долгие монологи двигают спектакль вперед.