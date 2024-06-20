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Возвращение самурая

Зачем власти Японии пытаются изменить свою мирную конституцию и политику безопасности
Дмитрий Филиппов , научный сотрудник отдела Азии и Африки Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН

Важный региональный контекст, на фоне которого прошел визит Владимира Путина в КНДР, – это ускоряющаяся милитаризация соседней Японии. 12 апреля Южная Корея, США и Япония провели трехсторонние учения ВМС с участием американского авианосца. 16–17 июня Япония также приняла участие в совместных с США, Канадой и Филиппинами военно-морских учениях в «исключительной экономической зоне Филиппин». Такая активность не может не беспокоить Россию. В конце мая руководитель третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева заявила «РИА Новости»: российская сторона пристально наблюдает за действиями Японии, пытающейся «подвергнуть ревизии пацифистские положения послевоенной конституции в русле курса нынешней администрации на ускоренную ремилитаризацию».

При этом Воробьева особо оговорила: японская сторона должна отдавать себе отчет, что возможная отмена девятой статьи конституции страны, которая закрепила отказ «от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров» и, таким образом, по сути, породила обязательства Токио в отношении других субъектов международного права, не может обойтись без внешнеполитических последствий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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