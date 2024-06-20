Возвращение самурая

Важный региональный контекст, на фоне которого прошел визит Владимира Путина в КНДР, – это ускоряющаяся милитаризация соседней Японии. 12 апреля Южная Корея, США и Япония провели трехсторонние учения ВМС с участием американского авианосца. 16–17 июня Япония также приняла участие в совместных с США, Канадой и Филиппинами военно-морских учениях в «исключительной экономической зоне Филиппин». Такая активность не может не беспокоить Россию. В конце мая руководитель третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева заявила «РИА Новости»: российская сторона пристально наблюдает за действиями Японии, пытающейся «подвергнуть ревизии пацифистские положения послевоенной конституции в русле курса нынешней администрации на ускоренную ремилитаризацию».