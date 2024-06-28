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«Я иду играть»: отрочество в сети

На видеосервисе Kion вышел скринлайф-триллер от продюсера Тимура Бекмамбетова
Николай Корнацкий , критик

Однажды Юли не стало, и ее сестра, старшеклассница Дана (Анна Потебня из сериала «Сестры»), берется за расследование. Она не верит в суицид и ищет доказательства, что это было убийство, – и быстро находит. Порывшись в соцсетях Юли, Дана узнает, что та принадлежала к закрытой субкультуре «синего кита» – молодые ребята выполняют задания таинственных кураторов, а затем погибают. Чтобы разоблачить злодеев, Дана создает фейковый аккаунт и сама присоединяется к «игре». И играть приходится всерьез – ссорясь с подругой и мамой и даже нарушая закон. По мере прохождения «уровней», Дана начинает всерьез опасаться за свою жизнь – и за жизнь нового знакомого из «группы смерти» Леши (Тимофей Елецкий из «Трудных подростков»), который в отличие от нее действительно хочет дойти до конца. Вне всякого сомнения – Дана влюбилась. Как же не вовремя!

У формата скринлайф (это кино, где показывается только то, что происходит на экране смартфона или компьютера) до сих пор немало хейтеров. Хотя формат доказал свою жизнеспособность на первых же фильмах – российско-американский хоррор «Убрать из друзей» (2015 г.) продюсера Тимура Бекмамбетова (дилогия «Дневной Дозор» и «Ночной Дозор») при бюджете в $1 млн заработал в мире $64 млн (данные Box Office Mojo). Ключевая претензия скептиков – люди ходят в кинотеатры за зрелищем, а не пялиться на десктоп – уже давно не вполне релевантна. И тому пример – свежий триллер «Я иду играть», где немало напряженной беготни, эффектно снятой на телефон. А в прошлогоднем хорроре «Возрожденные» были удачные эпизоды, смонтированные из записей камер наблюдения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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