«Я иду играть»: отрочество в сети

«Я иду играть»: отрочество в сетиНа видеосервисе Kion вышел скринлайф-триллер от продюсера Тимура Бекмамбетова
Однажды Юли не стало, и ее сестра, старшеклассница Дана (Анна Потебня из сериала «Сестры»), берется за расследование. Она не верит в суицид и ищет доказательства, что это было убийство, – и быстро находит. Порывшись в соцсетях Юли, Дана узнает, что та принадлежала к закрытой субкультуре «синего кита» – молодые ребята выполняют задания таинственных кураторов, а затем погибают. Чтобы разоблачить злодеев, Дана создает фейковый аккаунт и сама присоединяется к «игре». И играть приходится всерьез – ссорясь с подругой и мамой и даже нарушая закон. По мере прохождения «уровней», Дана начинает всерьез опасаться за свою жизнь – и за жизнь нового знакомого из «группы смерти» Леши (Тимофей Елецкий из «Трудных подростков»), который в отличие от нее действительно хочет дойти до конца. Вне всякого сомнения – Дана влюбилась. Как же не вовремя!
У формата скринлайф (это кино, где показывается только то, что происходит на экране смартфона или компьютера) до сих пор немало хейтеров. Хотя формат доказал свою жизнеспособность на первых же фильмах – российско-американский хоррор «Убрать из друзей» (2015 г.) продюсера Тимура Бекмамбетова (дилогия «Дневной Дозор» и «Ночной Дозор») при бюджете в $1 млн заработал в мире $64 млн (данные Box Office Mojo). Ключевая претензия скептиков – люди ходят в кинотеатры за зрелищем, а не пялиться на десктоп – уже давно не вполне релевантна. И тому пример – свежий триллер «Я иду играть», где немало напряженной беготни, эффектно снятой на телефон. А в прошлогоднем хорроре «Возрожденные» были удачные эпизоды, смонтированные из записей камер наблюдения.