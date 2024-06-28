«Я иду играть»: отрочество в сети

Однажды Юли не стало, и ее сестра, старшеклассница Дана (Анна Потебня из сериала «Сестры»), берется за расследование. Она не верит в суицид и ищет доказательства, что это было убийство, – и быстро находит. Порывшись в соцсетях Юли, Дана узнает, что та принадлежала к закрытой субкультуре «синего кита» – молодые ребята выполняют задания таинственных кураторов, а затем погибают. Чтобы разоблачить злодеев, Дана создает фейковый аккаунт и сама присоединяется к «игре». И играть приходится всерьез – ссорясь с подругой и мамой и даже нарушая закон. По мере прохождения «уровней», Дана начинает всерьез опасаться за свою жизнь – и за жизнь нового знакомого из «группы смерти» Леши (Тимофей Елецкий из «Трудных подростков»), который в отличие от нее действительно хочет дойти до конца. Вне всякого сомнения – Дана влюбилась. Как же не вовремя!