Движение по плану

Основной этап расширения РЖД пришелся на советские годы. В СССР железные дороги работали в плановой экономической системе, а главное – строились по определенным законам и потребностям единого государства, которое управляло всеми экономическими субъектами централизованно. После 1991 г. направление развития государства изменилось – изменились задачи, принципы жизни и деятельности. Однако переделать инфраструктуру, созданную в одной экономической системе, под другие задачи невозможно, можно только приспособить. Акционирование и выделение вагонного парка в самостоятельные юридические лица стали началом реформ. Реформ, которые не были продолжены. И мы получили интересную инфраструктурную систему, проблемы существования которой будут еще долго осложнять и жизнь, и ведение бизнеса в нашей стране.