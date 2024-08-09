«Ячейка общества»: с любимыми не расставайтесь

Саша (Анастасия Красовская – красивая милиционер Ирина Сергеевна из «Слова пацана») и Кирилл (Кузьма Котрелев – Равиль из «ЮЗЗЗ») рано поженились. Когда родилась дочка Варя (Герда Пугачева – «Папа в декрете»), Кириллу пришлось оставить лингвистику, которой он вроде планировал заниматься после окончания университета, и пойти зарабатывать деньги в IT. Саша же, как кажется, с облегчением забросила свой диплом по биоинформатике на дальнюю полку и шесть лет сидела дома с ребенком.