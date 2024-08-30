«Лунтик. Возвращение домой»: пусть мама увидит

Частый вопрос к детским мультсериалам – а где, собственно, родители? Допустим, Смешарики живут в особом мире, где не взрослеют, но почему девочка Маша живет с Медведем в лесу? Фанатские теории одна страшнее другой: Маша – призрак, папу-маму съел Медведь. По поводу же родителей Лунтика особо фантазировать не надо – в первой серии он падает с Луны, и понятно, что и мама, и вся родня остались там. По сюжету полнометражного фильма Лунтик живет на Земле уже год – и вполне себе счастлив. Играет в бадминтон с кузнечиком Кузей, ест пироги доброй пчелы Бабы Капы. Идиллии приходит конец с осознанием потери – у всех мамы есть, а у Лунтика нет. Малыш решает вернуться домой, и на пути к Луне земная гравитация станет меньшей из его проблем.