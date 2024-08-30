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«Лунтик. Возвращение домой»: пусть мама увидит

Константин Бронзит снял прекрасный мультфильм для всех возрастов
Николай Корнацкий , критик

Частый вопрос к детским мультсериалам – а где, собственно, родители? Допустим, Смешарики живут в особом мире, где не взрослеют, но почему девочка Маша живет с Медведем в лесу? Фанатские теории одна страшнее другой: Маша – призрак, папу-маму съел Медведь. По поводу же родителей Лунтика особо фантазировать не надо – в первой серии он падает с Луны, и понятно, что и мама, и вся родня остались там. По сюжету полнометражного фильма Лунтик живет на Земле уже год – и вполне себе счастлив. Играет в бадминтон с кузнечиком Кузей, ест пироги доброй пчелы Бабы Капы. Идиллии приходит конец с осознанием потери – у всех мамы есть, а у Лунтика нет. Малыш решает вернуться домой, и на пути к Луне земная гравитация станет меньшей из его проблем.

Верная примета – популярные мультсериалы рано или поздно приходят в кинотеатры. Вышло уже три полных метра про Смешариков, по два – про Фиксиков и Барбоскиных. В фильмографии Трех котов пока одна полнометражка, но релиз сиквела «Три кота. Зимние каникулы» уже намечен на декабрь 2024 г. Продюсеры «Маши и Медведя» еще три года назад анонсировали полный метр, но пока выпускают в кино сборники новых серий – куда, впрочем, помимо обычных пятиминуток входят и экспериментальные расширенные 20-минутные эпизоды. Из проверенных временем франшиз именно «Лунтик» студии «Мельница» и СТВ ждал едва ли не дольше всех – и полным метром отмечает свое совершеннолетие (показ сериала стартовал ровно 18 лет назад – 1 сентября 2006 г.).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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