«Лунтик. Возвращение домой»: пусть мама увидит

«Лунтик. Возвращение домой»: пусть мама увидитКонстантин Бронзит снял прекрасный мультфильм для всех возрастов
Частый вопрос к детским мультсериалам – а где, собственно, родители? Допустим, Смешарики живут в особом мире, где не взрослеют, но почему девочка Маша живет с Медведем в лесу? Фанатские теории одна страшнее другой: Маша – призрак, папу-маму съел Медведь. По поводу же родителей Лунтика особо фантазировать не надо – в первой серии он падает с Луны, и понятно, что и мама, и вся родня остались там. По сюжету полнометражного фильма Лунтик живет на Земле уже год – и вполне себе счастлив. Играет в бадминтон с кузнечиком Кузей, ест пироги доброй пчелы Бабы Капы. Идиллии приходит конец с осознанием потери – у всех мамы есть, а у Лунтика нет. Малыш решает вернуться домой, и на пути к Луне земная гравитация станет меньшей из его проблем.
Верная примета – популярные мультсериалы рано или поздно приходят в кинотеатры. Вышло уже три полных метра про Смешариков, по два – про Фиксиков и Барбоскиных. В фильмографии Трех котов пока одна полнометражка, но релиз сиквела «Три кота. Зимние каникулы» уже намечен на декабрь 2024 г. Продюсеры «Маши и Медведя» еще три года назад анонсировали полный метр, но пока выпускают в кино сборники новых серий – куда, впрочем, помимо обычных пятиминуток входят и экспериментальные расширенные 20-минутные эпизоды. Из проверенных временем франшиз именно «Лунтик» студии «Мельница» и СТВ ждал едва ли не дольше всех – и полным метром отмечает свое совершеннолетие (показ сериала стартовал ровно 18 лет назад – 1 сентября 2006 г.).