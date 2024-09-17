На Охотном наступает осенний марафон

На Охотном наступает осенний марафонЧем займутся депутаты в эту сессию
После полуторамесячного перерыва Госдума возобновляет пленарные заседания, а значит, впереди нас ждет новый марафон: появление новых и новых законов, которые уже не первый год исчисляются несколькими сотнями. Торопливость стала характерной чертой работы российского парламента.
С одной стороны, парламентские партии с целью удержания собственной значимости сводят решение проблем пусть к рамочным, но нормам федерального закона. С другой – парламент постоянно находится в некой опаздывающей позиции, чтобы не задерживать юридическое оформление принятых политических решений.
В очередной раз в этом можно было убедиться этим летом во время рассмотрения комплексных налоговых изменений. Госдума несколько раз меняла график работы. Сессия то продлевалась, то сокращалась. В итоге между внесением и окончательным и единогласным голосованием за правительственный пакет налоговых поправок прошло всего 34 дня.
Второй особенностью работы высшего законодательного органа в нашей стране стала непредсказуемость. Утверждение примерной программы из 544 законопроектов до конца года размывает информационную повестку, «камуфлирует» регуляторное воздействие. Для самых любознательных избирателей в думской электронной базе с недавних пор появился специальный раздел, позволяющий поискать в законотворческом портфеле инициативы, которые фракции отметили для себя приоритетными.
Наиболее существенные законодательные изменения все чаще появляются в виде поправок ко второму чтению либо в виде «оживших» проектов федеральных законов, о которых успели позабыть. Например, в плане на октябрь спустя два года вновь появилось второе чтение муниципальной реформы в части ее встраивания в единую систему публичной власти.
Также пока сложно сказать, претерпит ли избирательное право очередную корректировку в преддверии подготовки к выборам в 2026 г. (если судить по традиции – претерпит).
По умолчанию к «инициативам со звездочкой» осенью относятся проекты федерального бюджета и бюджетов Социального и Пенсионного фондов. В восьмом созыве их рассмотрение занимает от 45 до 55 дней. Оппозиционным фракциям, которые раньше склонялись к тому, чтобы голосовать против, стали предлагать в виде компромисса стать соавторами межфракционных поправок. ЛДПР и «Новых людей» такой подход, судя по всему, устроил.
Также специфика повестки Госдумы состоит в повторяемости сюжетов. К таковым можно отнести вопросы наливаек, бродячих собак, хостелов, вейпов, к законодательному регулированию которых депутаты неоднократно возвращаются. Так, в думском портфеле снова появилась новая редакция закона о молодежной политике, который был принят буквально пару лет назад.
Правительство и Верховный суд вновь обращаются к регулированию ответственности за вооруженный мятеж и участию не только заключенных, но и подсудимых в спецоперации. Но главным политическом сиквелом этого сезона станет запрет на усыновление детей-сирот лицам из ряда недружественных стран. 10 лет назад так называемый «закон Димы Яковлева» стал символом прекращения нормальных отношений с США в ответ на «акт Магнитского». В сегодняшних реалиях усыновление иностранцами вновь становится продолжением актуальной внешней политики, только другими средствами.
Еще одной фишкой, пожалуй одной из востребованных политической системой на нынешнем историческом отрезке, стало активное встраивание депутатов и сенаторов в дипломатические отношения. Для них, правда, это обернулось наложением ограничений выезда за рубеж, кроме как в составе официальной делегации. В этом контексте оказались востребованы разветвленные идеологические отношения КПРФ с социалистическими странами по всему миру – от Вьетнама до Кубы и от Венесуэлы до Китая. Но уникальной фигурой на парламентской шахматной доске по-прежнему является глава ЛДПР и комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Который, по слухам, обладает компетенциями выстраивать неформальные отношения хоть с внуком Шарля де Голля, хоть с арабскими шейхами.
Наконец, пятой отличительной чертой можно назвать постоянную эволюцию отношений Госдумы с правительством. За последние годы взаимное удовлетворение взаимодействием депутатов с министрами только возрастает. Кульминацией стала апробированная в мае новая конституционная процедура утверждения кабмина.
В 2012 г. Измайловский рай суд признал Матыцина, ранее ректора РРГУФК, виновным в превышении должностных полномочий. Вина, согласно решению суда, заключалась в передаче в аренду коммерческим структурам земли, на которой функционировал Черкизовский рынок. По закону иметь судимость не запрещено. Инициатором не выдвигать людей с таким прошлым ранее был председатель «Единой России» Дмитрий Медведев – в 2011 г.
После смены кабинета министров освободились мандаты для Виктории Абрамченко, Николая Шульгинова и Олега Матыцина.
Несмотря на информацию в СМИ о прежней судимости последнего, все они успешно избрались по одномандатным округам и готовятся получить руководящие портфели на Охотном Ряду. Этой осенью произойдет размен комитетов между фракциями: представитель «Единой России» возглавит комитет по делам национальностей, взамен к «Справедливой России» перейдет комитет по культуре.
Высказывания главы Следственного комитета Александра Бастрыкина все-таки привели к активизации мигрантской повестки. В Думе находится несколько десятков законопроектов ужесточающей направленности, однако как быстро и примут ли какие-то из них. сказать сложно (см. пункты один и два).