На Охотном наступает осенний марафон

Еще одной фишкой, пожалуй одной из востребованных политической системой на нынешнем историческом отрезке, стало активное встраивание депутатов и сенаторов в дипломатические отношения. Для них, правда, это обернулось наложением ограничений выезда за рубеж, кроме как в составе официальной делегации. В этом контексте оказались востребованы разветвленные идеологические отношения КПРФ с социалистическими странами по всему миру – от Вьетнама до Кубы и от Венесуэлы до Китая. Но уникальной фигурой на парламентской шахматной доске по-прежнему является глава ЛДПР и комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Который, по слухам, обладает компетенциями выстраивать неформальные отношения хоть с внуком Шарля де Голля, хоть с арабскими шейхами.