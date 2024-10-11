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«Багдадский вор и черная магия»: ветер с Востока

Егор Перегудов поставил в Маяковке рок-версию восточной сказки
Наталья Витвицкая , критик

В репертуаре Театра им. Вл. Маяковского таких спектаклей еще не было. «Багдадский вор и черная магия» – мюзикл для любого возраста, с умопомрачительной сценографией, фокусами, мультипликацией и живым вокалом. Поставил его художественный руководитель театра и режиссер Егор Перегудов, вдохновившись бойким спектаклем 90-х гг. «Багдадский вор» театра «Сатирикон». Но если музыка Давида Тухманова и тексты Юрия Энтина остались прежними, то смыслы изменились. Подтекстов и намеков в новой версии мюзикла стало меньше, шума, ярких красок и детской радости – больше.

Режиссеру Перегудову присуща любовь к игровой стихии, нарочитым театральным метафорам и мелодраме. Достаточно вспомнить его спектакль «Один день в Макондо» в «Студии театрального искусства» или «Любовь по Маркесу» в Театре им. Вл. Маяковского – нарочито красивые поэтичные спектакли-саги о любви. Сказочный материал не просто предполагает эти же слагаемые, он дает возможность развиться режиссерской фантазии, практически ничем ее не ограничивая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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