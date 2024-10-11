«Багдадский вор и черная магия»: ветер с Востока

В репертуаре Театра им. Вл. Маяковского таких спектаклей еще не было. «Багдадский вор и черная магия» – мюзикл для любого возраста, с умопомрачительной сценографией, фокусами, мультипликацией и живым вокалом. Поставил его художественный руководитель театра и режиссер Егор Перегудов, вдохновившись бойким спектаклем 90-х гг. «Багдадский вор» театра «Сатирикон». Но если музыка Давида Тухманова и тексты Юрия Энтина остались прежними, то смыслы изменились. Подтекстов и намеков в новой версии мюзикла стало меньше, шума, ярких красок и детской радости – больше.