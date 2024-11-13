Непредсказуемый Bitcoin

Восстановление курса биткойна после его падения до $16 000 в 2022 г. началось не сегодня. Еще в начале 2024 г. рынок демонстрировал уверенные бычьи индикаторы на фоне долгожданного запуска биткойна ETF в Штатах в январе 2024 г., что обеспечило небывалый приток институциональных инвесторов в крипту и ожидания халвинга в апреле 2024 г. (халвинг – сокращение вознаграждения за майнинг, ведущее к дефициту биткойна и традиционно подогревающее спрос на него. – «Ведомости»). Рост продолжился на фоне заявлений Трампа в июле 2024 г. на ежегодной конференции Bitcoin 2024 о том, что глава регулятора SEC (The United States Securities and Exchange Commission – комиссия по ценным бумагам и биржам США. – «Ведомости») Гэри Генслер, столь ненавистный криптосообществу, будет уволен, войне с цифровыми активами будет положен конец, а США станут криптовалютной сверхдержавой со стратегическим биткойн-резервом.