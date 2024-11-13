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Непредсказуемый Bitcoin

97% решений трейдеров всегда убыточные
Ольга Гончарова , руководитель Экспертного центра Ассоциации банков России по ЦФА и цифровым валютам

Восстановление курса биткойна после его падения до $16 000 в 2022 г. началось не сегодня. Еще в начале 2024 г. рынок демонстрировал уверенные бычьи индикаторы на фоне долгожданного запуска биткойна ETF в Штатах в январе 2024 г., что обеспечило небывалый приток институциональных инвесторов в крипту и ожидания халвинга в апреле 2024 г. (халвинг – сокращение вознаграждения за майнинг, ведущее к дефициту биткойна и традиционно подогревающее спрос на него. – «Ведомости»). Рост продолжился на фоне заявлений Трампа в июле 2024 г. на ежегодной конференции Bitcoin 2024 о том, что глава регулятора SEC (The United States Securities and Exchange Commission – комиссия по ценным бумагам и биржам США. – «Ведомости») Гэри Генслер, столь ненавистный криптосообществу, будет уволен, войне с цифровыми активами будет положен конец, а США станут криптовалютной сверхдержавой со стратегическим биткойн-резервом.

Очевидно, что сейчас рынок отыгрывает победу Трампа, сторонника крипторегулирования и более лояльного к бизнесу с максимальным привлечением цифровых инноваций. Помимо этого монетарные власти США и Европы начали снижение ключевых ставок, а Китай снижает нормы резервных требований (RRR) для банков. Все это в совокупности автоматически повышает спрос на рисковые активы. Криптосообщество находится в состоянии эйфории и ожидает значительного притока капитала в криптоактивы и дальнейшей активной интеграции криптовалют в традиционные финансовые системы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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