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Деньги не на ветер

О чем договорились на климатическом саммите в Баку
Ирина Поминова , директор центра зеленой экономики и энергетики Центра стратегических разработок

Международные переговоры по климату, в которых участвуют почти все страны мира и в которых для достижения договоренностей требуется консенсус, – это всегда сложная история, а в этом году особенно. Во-первых, потому, что центральным вопросом климатической конференции в Баку было согласование новой коллективной количественной цели в области климатического финансирования. И во-вторых, потому, что конференции предшествовала победа на президентских выборах в США Дональда Трампа, который ранее уже выводил США из Парижского соглашения.

Предыдущая цель по предоставлению развивающимся странам на защиту климата $100 млрд ежегодно к 2020 г. достигнута не была. По оценкам ОЭСР, развитые страны все же смогли выполнить ее немного позже, в 2022 г., но с ними согласны не все. В Баку удалось согласовать ежегодную цель к 2035 г. – выделять ежегодно развивающимся странам на климатические цели $300 млрд из широкого круга источников, но в основном за счет развитых стран. Эту цифру можно рассматривать как возможности развитых стран, которые, правда, пытались привлечь к своим обязательствам и ряд крупных развивающихся стран. А вот реальные потребности развивающихся стран для смягчения воздействия на климат и адаптации к его изменениям характеризует цифра, вошедшая в документ в качестве призыва: мобилизовать к 2035 г. в поддержку развивающихся стран не менее $1,3 трлн климатического финансирования ежегодно из государственных и частных источников. Огромный разрыв в $1 трлн между возможностями и потребностями в финансировании удручает, как и усиливающиеся противоречия в позициях развитых и развивающихся стран. Развитые страны все активнее стремятся к навязыванию развивающимся своих подходов к смягчению воздействия на климат и адаптации к его изменениям, а те, в свою очередь, все больше фокусируются на финансировании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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