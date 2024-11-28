Деньги не на ветер

Предыдущая цель по предоставлению развивающимся странам на защиту климата $100 млрд ежегодно к 2020 г. достигнута не была. По оценкам ОЭСР, развитые страны все же смогли выполнить ее немного позже, в 2022 г., но с ними согласны не все. В Баку удалось согласовать ежегодную цель к 2035 г. – выделять ежегодно развивающимся странам на климатические цели $300 млрд из широкого круга источников, но в основном за счет развитых стран. Эту цифру можно рассматривать как возможности развитых стран, которые, правда, пытались привлечь к своим обязательствам и ряд крупных развивающихся стран. А вот реальные потребности развивающихся стран для смягчения воздействия на климат и адаптации к его изменениям характеризует цифра, вошедшая в документ в качестве призыва: мобилизовать к 2035 г. в поддержку развивающихся стран не менее $1,3 трлн климатического финансирования ежегодно из государственных и частных источников. Огромный разрыв в $1 трлн между возможностями и потребностями в финансировании удручает, как и усиливающиеся противоречия в позициях развитых и развивающихся стран. Развитые страны все активнее стремятся к навязыванию развивающимся своих подходов к смягчению воздействия на климат и адаптации к его изменениям, а те, в свою очередь, все больше фокусируются на финансировании.