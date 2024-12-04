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Поиск идентичности в действиях

ЕДГ-2025 станет генеральной репетицией перед думской кампанией 2026 года
Александр Асафов , политолог

Системный консенсус, зафиксированный по итогам Единого дня голосования (ЕДГ) в 2024 г., не предполагает ожесточенной межпартийной борьбы за лидерство, оно ожидаемо останется за партией власти. Парламентская пятерка, опираясь на анализ итогов минувшего электорального цикла, скорее всего, сосредоточится на развитии успешно зарекомендовавших себя электоральных инструментов и практик в преддверии выборов в Госдуму в 2026 г. Однако перед парламентской оппозицией встанет вопрос идеологической самоидентификации.

В рамках серии встреч с лидерами парламентских фракций президент России уже общался с лидерами ЛДПР, СРЗП и «Новых людей», которые отчитались перед главой государства о проделанной работе. Например, Сергей Миронов рассказал о работе центров защиты прав граждан, Алексей Нечаев поделился с президентом итогами предложенного им умного протекционизма, а Леонид Слуцкий рассказал о программе «Честный план ЛДПР», затрагивающей, в частности, вопросы трудовой миграции и ценников на продуктах питания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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