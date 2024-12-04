Поиск идентичности в действиях

Поиск идентичности в действияхЕДГ-2025 станет генеральной репетицией перед думской кампанией 2026 года
Системный консенсус, зафиксированный по итогам Единого дня голосования (ЕДГ) в 2024 г., не предполагает ожесточенной межпартийной борьбы за лидерство, оно ожидаемо останется за партией власти. Парламентская пятерка, опираясь на анализ итогов минувшего электорального цикла, скорее всего, сосредоточится на развитии успешно зарекомендовавших себя электоральных инструментов и практик в преддверии выборов в Госдуму в 2026 г. Однако перед парламентской оппозицией встанет вопрос идеологической самоидентификации.
В рамках серии встреч с лидерами парламентских фракций президент России уже общался с лидерами ЛДПР, СРЗП и «Новых людей», которые отчитались перед главой государства о проделанной работе. Например, Сергей Миронов рассказал о работе центров защиты прав граждан, Алексей Нечаев поделился с президентом итогами предложенного им умного протекционизма, а Леонид Слуцкий рассказал о программе «Честный план ЛДПР», затрагивающей, в частности, вопросы трудовой миграции и ценников на продуктах питания.