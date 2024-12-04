Поиск идентичности в действиях

Системный консенсус, зафиксированный по итогам Единого дня голосования (ЕДГ) в 2024 г., не предполагает ожесточенной межпартийной борьбы за лидерство, оно ожидаемо останется за партией власти. Парламентская пятерка, опираясь на анализ итогов минувшего электорального цикла, скорее всего, сосредоточится на развитии успешно зарекомендовавших себя электоральных инструментов и практик в преддверии выборов в Госдуму в 2026 г. Однако перед парламентской оппозицией встанет вопрос идеологической самоидентификации.