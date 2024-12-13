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«Иов»: за что страдаем

Валерий Фокин поставил в Александринке Книгу Иова из Ветхого завета
Наталья Витвицкая , критик

Президент Александринского театра Валерий Фокин представил очищающий спектакль-размышление о причине человеческих страданий. Попасть на него сейчас трудно, но нужно. Без сомнений, это один из самых главных спектаклей сезона.

Фокин никогда не делал ставку исключительно на выразительность и буржуазность театральных зрелищ, его всегда волновала потаенность и глубина человеческих мыслей и состояний. Будучи режиссером-исследователем, он легко включал в ткань своих постановок эксперименты в русле театральных систем Арто и Гротовского. Напомним, центром в эстетике «бедного театра» Гротовского был актер-человек, выходящий на встречу со зрителем. «Театр жестокости» Арто отводил центральную роль телесному и чувственному резонансу всех участников действия, речь перестала быть основным средством выразительности. Спектакль «Иов» смотрится апогеем этих влияний.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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