«Иов»: за что страдаем

Фокин никогда не делал ставку исключительно на выразительность и буржуазность театральных зрелищ, его всегда волновала потаенность и глубина человеческих мыслей и состояний. Будучи режиссером-исследователем, он легко включал в ткань своих постановок эксперименты в русле театральных систем Арто и Гротовского. Напомним, центром в эстетике «бедного театра» Гротовского был актер-человек, выходящий на встречу со зрителем. «Театр жестокости» Арто отводил центральную роль телесному и чувственному резонансу всех участников действия, речь перестала быть основным средством выразительности. Спектакль «Иов» смотрится апогеем этих влияний.