«Волшебник Изумрудного города»: принесенные ветром

«Волшебник Изумрудного города»: принесенные ветромЭкранизация сказки Александра Волкова – один из фаворитов новогоднего проката
Не насылай на других ураган – сам в него и попадешь. Колдунья Гингема (Василина Маковцева из «Кроткой») наколдовала смерч, который обычному миру не сильно-то и навредил, зато перенес в Волшебную страну трейлер-кемпер. Дом на колесах свалился точно на ведьму и таким образом освободил Страну жевунов от ее деспотии. Из трейлера выпрыгнула уверенная девочка со смартфоном по имени Элли (первая главная роль 10-летней Екатерины Червовой). С ней прибыл еще пес Тотошка, который вдруг заговорил голосом Дениса Власенко – звезды сериала Happy End. И попросил впредь называть его более солидно – Тотонием.
Сообща Элли и Тотошка быстро разобрались, что к чему: где они и что делать, чтобы вернуться домой. Квест кажется простым. Первый пункт – пройти по дороге из желтого кирпича к Изумрудному городу, где живет маг Гудвин, Великий и Ужасный. Второй – по пути найти еще трех бедолаг, которым чего-то не хватает для счастья. И наконец – попросить у Гудвина исполнить заветное желание каждого. Правда, есть еще одна злая колдунья – Бастинда (Светлана Ходченкова из сериалов «Актрисы», «Краткий курс счастливой жизни»), вполне здравствующая. И она хочет отобрать у Элли туфельки, которые девочка случайно прихватила из дворца Гингемы. Потому Бастинда насылает на героев новые и новые напасти – то Людоеда, то Саблезубых тигров.