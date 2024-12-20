«Волшебник Изумрудного города»: принесенные ветром

Сообща Элли и Тотошка быстро разобрались, что к чему: где они и что делать, чтобы вернуться домой. Квест кажется простым. Первый пункт – пройти по дороге из желтого кирпича к Изумрудному городу, где живет маг Гудвин, Великий и Ужасный. Второй – по пути найти еще трех бедолаг, которым чего-то не хватает для счастья. И наконец – попросить у Гудвина исполнить заветное желание каждого. Правда, есть еще одна злая колдунья – Бастинда (Светлана Ходченкова из сериалов «Актрисы», «Краткий курс счастливой жизни»), вполне здравствующая. И она хочет отобрать у Элли туфельки, которые девочка случайно прихватила из дворца Гингемы. Потому Бастинда насылает на героев новые и новые напасти – то Людоеда, то Саблезубых тигров.