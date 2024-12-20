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«Волшебник Изумрудного города»: принесенные ветром

Экранизация сказки Александра Волкова – один из фаворитов новогоднего проката
Николай Корнацкий , критик

Не насылай на других ураган – сам в него и попадешь. Колдунья Гингема (Василина Маковцева из «Кроткой») наколдовала смерч, который обычному миру не сильно-то и навредил, зато перенес в Волшебную страну трейлер-кемпер. Дом на колесах свалился точно на ведьму и таким образом освободил Страну жевунов от ее деспотии. Из трейлера выпрыгнула уверенная девочка со смартфоном по имени Элли (первая главная роль 10-летней Екатерины Червовой). С ней прибыл еще пес Тотошка, который вдруг заговорил голосом Дениса Власенко – звезды сериала Happy End. И попросил впредь называть его более солидно – Тотонием.

Сообща Элли и Тотошка быстро разобрались, что к чему: где они и что делать, чтобы вернуться домой. Квест кажется простым. Первый пункт – пройти по дороге из желтого кирпича к Изумрудному городу, где живет маг Гудвин, Великий и Ужасный. Второй – по пути найти еще трех бедолаг, которым чего-то не хватает для счастья. И наконец – попросить у Гудвина исполнить заветное желание каждого. Правда, есть еще одна злая колдунья – Бастинда (Светлана Ходченкова из сериалов «Актрисы», «Краткий курс счастливой жизни»), вполне здравствующая. И она хочет отобрать у Элли туфельки, которые девочка случайно прихватила из дворца Гингемы. Потому Бастинда насылает на героев новые и новые напасти – то Людоеда, то Саблезубых тигров.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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