«13 клиническая. Начало»: товарищи бесы

1976 год. Поздним вечером психоневролога Яну (Ирина Старшенбаум – «Триггер», «Инсомния») и ее мужа кардиохирурга Ивана (Павел Попов – «Серебряный волк») дергают из дома и доставляют в некий секретный НИИ. Вместе с двумя десятками других медиков их собирают в актовом зале, где спецслужбист в кожаном пиджаке (Сергей Гилев – «Фишер», «Кентавр») вводит не очень, кажется, удивленных врачей в курс дела. Оказывается, этот самый НИИ уже несколько лет занимается диагностированием и изучением демонов (которых здесь по-научному называют «N-явлениями»), чтобы по возможности использовать их на благо советского государства. Теперь организация расширяется и ей нужны новые сотрудники. Первое задание – спасти Брежнева, впавшего в кому после попытки наладить с нечистой силой контакт на высшем уровне.