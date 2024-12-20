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«13 клиническая. Начало»: товарищи бесы

На «Иви» вышел приквел сериала про загадочную больницу, где врачи борются с демонами
Роман Черкасов , критик

1976 год. Поздним вечером психоневролога Яну (Ирина Старшенбаум – «Триггер», «Инсомния») и ее мужа кардиохирурга Ивана (Павел Попов – «Серебряный волк») дергают из дома и доставляют в некий секретный НИИ. Вместе с двумя десятками других медиков их собирают в актовом зале, где спецслужбист в кожаном пиджаке (Сергей Гилев – «Фишер», «Кентавр») вводит не очень, кажется, удивленных врачей в курс дела. Оказывается, этот самый НИИ уже несколько лет занимается диагностированием и изучением демонов (которых здесь по-научному называют «N-явлениями»), чтобы по возможности использовать их на благо советского государства. Теперь организация расширяется и ей нужны новые сотрудники. Первое задание – спасти Брежнева, впавшего в кому после попытки наладить с нечистой силой контакт на высшем уровне.

«Начало» – приквел сериала «13 клиническая», призванный рассказать предысторию загадочной больницы, в которой медсестры ходили с оберегами, на планерках обсуждались вопросы прикладной демонологии, а врачи при помощи магических и медицинских методов усмиряли мучившую пациентов нечисть. Оригинальный сериал во многом строился на невозмутимом сочетании обыденности и мифологической фантастики. Приквелу этого эффекта достичь не удается – как кажется, не в последнюю очередь потому, что обыденность советских семидесятых для создателей такой же миф, как и сверхъестественные персонажи древности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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