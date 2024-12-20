«13 клиническая. Начало»: товарищи бесы

«13 клиническая. Начало»: товарищи бесыНа «Иви» вышел приквел сериала про загадочную больницу, где врачи борются с демонами
1976 год. Поздним вечером психоневролога Яну (Ирина Старшенбаум – «Триггер», «Инсомния») и ее мужа кардиохирурга Ивана (Павел Попов – «Серебряный волк») дергают из дома и доставляют в некий секретный НИИ. Вместе с двумя десятками других медиков их собирают в актовом зале, где спецслужбист в кожаном пиджаке (Сергей Гилев – «Фишер», «Кентавр») вводит не очень, кажется, удивленных врачей в курс дела. Оказывается, этот самый НИИ уже несколько лет занимается диагностированием и изучением демонов (которых здесь по-научному называют «N-явлениями»), чтобы по возможности использовать их на благо советского государства. Теперь организация расширяется и ей нужны новые сотрудники. Первое задание – спасти Брежнева, впавшего в кому после попытки наладить с нечистой силой контакт на высшем уровне.
«Начало» – приквел сериала «13 клиническая», призванный рассказать предысторию загадочной больницы, в которой медсестры ходили с оберегами, на планерках обсуждались вопросы прикладной демонологии, а врачи при помощи магических и медицинских методов усмиряли мучившую пациентов нечисть. Оригинальный сериал во многом строился на невозмутимом сочетании обыденности и мифологической фантастики. Приквелу этого эффекта достичь не удается – как кажется, не в последнюю очередь потому, что обыденность советских семидесятых для создателей такой же миф, как и сверхъестественные персонажи древности.