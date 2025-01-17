Пять лет спустя многие конституционные поправки еще ждут своего времени

Пятое – неисполнение международных договоров. Поправка установила, что если решения межгосударственных органов противоречат в их истолковании Конституции, «основам публичного правопорядка», то такие решения не подлежат исполнению. Вопрос об исполнении такого решения принадлежит КС. Несмотря на то что Россия уже прибегала к неисполнению таких решений, например дело Анчугова и Гладкова (ЕСПЧ), дело Маркова (ЕСПЧ), де-юре полномочия закрепились только поправками 2020 г. Пока что к ним суд не прибегал, тем более что после выхода из ЕСПЧ проблема пока утратила актуальность. Шестое – Госсовет. Несмотря на то, что он уже создан, сформированы комиссии, нельзя исключать поправок в Закон о Госсовете, который полностью изменят его конституционный статус и наделят новыми полномочиями.