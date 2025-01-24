Газета
Телеграм
Подкаст
/ Мнения

«Ванесса»: искусство убить время

Дмитрий Волкострелов поставил российскую премьеру оперы Сэмюэла Барбера «Ванесса»
Богдан Королек , критик

Сэмюэл Барбер долго искал сюжет, приличествующий большой опере. Джан Карло Менотти, сам композитор, нашел таковой у датской новеллистки Карен Бликсен и написал либретто. Барбер – известный прежде всего сладчайшим романтическим Адажио для струнных – написал «Ванессу» в том же романтическо-мятежном духе. Большой оркестр, комментирующий героев, перебивающий их и договаривающий за них то, что словами не выразить. Сложные речитативные партии, но каждому протагонисту дано ариозо. Умная система лейтмотивов и цитат: если соблазнитель Анатоль допевается до фразы «Я Лжедмитрий-самозванец, ты моя Марина Мнишек», оркестр согласно кивает темой из «Бориса Годунова» Мусоргского. Опера сколь великолепная, столь трудная для всех, кто пожелает иметь с ней дело сегодня.

Для «Новой оперы» и ее амбициозного директора Антона Гетьмана трудности привлекательны, незнакомые названия желанны, а интеллектуальную игру за благо усложнить. Проще всего было разыграть «Ванессу» до полной гибели, всерьез. Гетьман нарочно позвал режиссера Дмитрия Волкострелова – приверженца неигрового театра, который предпочитает лаконичные модернистские тексты и блестящие, как сталь хирурга, формальные решения. Странное сближенье дало сильный результат.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных