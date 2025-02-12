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Загрузка производственных мощностей: достигнут ли предел?

Российские показатели не превышают показатели многих развитых стран
Наталья Чуркина , аналитик Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ)

Банк России регулярно ссылается на крайне высокий уровень загрузки мощностей, рассматривая этот факт как яркий симптом перегрева российской экономики и используя как одно из оснований для проведения крайне жесткой денежно-кредитной политики. В последнем «Мониторинге предприятий» Банком России сообщается, что загрузка производственных мощностей остается «вблизи исторических максимумов» – 80,7% в IV квартале 2024 г.

Но с показателем загрузки мощностей не все так просто. Прежде всего, действительно ли текущий уровень чрезмерно высок? Ведь в IV квартале 2021 г. загрузка была 79%, т. е. лишь на 1,7 п. п. ниже, и никто о перегреве не говорил. И тогда еще и настолько масштабных задач по импортозамещению, как сейчас, перед страной не стояло. В пандемийном же II квартале 2020 г. с масштабными ограничениями и приостановками производств загрузка мощностей была на уровне 70,4% (с учетом сезонной корректировки). И тут стоит заметить, что загрузка на уровне около 70%, получается, это уже уровень локдауна!

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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