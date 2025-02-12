Загрузка производственных мощностей: достигнут ли предел?

Но с показателем загрузки мощностей не все так просто. Прежде всего, действительно ли текущий уровень чрезмерно высок? Ведь в IV квартале 2021 г. загрузка была 79%, т. е. лишь на 1,7 п. п. ниже, и никто о перегреве не говорил. И тогда еще и настолько масштабных задач по импортозамещению, как сейчас, перед страной не стояло. В пандемийном же II квартале 2020 г. с масштабными ограничениями и приостановками производств загрузка мощностей была на уровне 70,4% (с учетом сезонной корректировки). И тут стоит заметить, что загрузка на уровне около 70%, получается, это уже уровень локдауна!