Газовая ловушка захлопывается

Газовая ловушка захлопываетсяПочему растут цены на голубое топливо в Старом Свете
Цены на газ в Европе демонстрируют двухлетние максимумы. Конечно, еще далеко до ценовых пиков 2022 г., когда котировки штурмовали отметку в $4000 за 1000 куб. м. Однако сегодня налицо все признаки того, что дело не ограничится лишь временным ценовым всплеском, – для Старого Света наступает новая реальность. Та ловушка, в которую европейцы загоняли себя на протяжении нескольких десятилетий, наконец-то захлопывается.
Причины нынешнего подорожания вроде бы и разнообразны, но, по сути, сводятся к одному – к общему курсу европейской энергетической политики. На первый взгляд сошлось сразу несколько неблагоприятных факторов – холодная погода, приводящая к росту потребления, недостаточная выработка электроэнергии на основе возобновляемых источников (т. е. солнечными панелями и ветряками), окончание поставок газа из России через территорию Украины. Однако у всех этих «непредвиденных обстоятельств» есть одно общее основание – страстное желание Брюсселя избавиться от «газовой дубины» «Газпрома» и обрести подлинную «энергетическую независимость».