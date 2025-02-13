Газовая ловушка захлопывается

Цены на газ в Европе демонстрируют двухлетние максимумы. Конечно, еще далеко до ценовых пиков 2022 г., когда котировки штурмовали отметку в $4000 за 1000 куб. м. Однако сегодня налицо все признаки того, что дело не ограничится лишь временным ценовым всплеском, – для Старого Света наступает новая реальность. Та ловушка, в которую европейцы загоняли себя на протяжении нескольких десятилетий, наконец-то захлопывается.