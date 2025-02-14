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«Аутсорс»: преступление и наказание

На Okko стартовал показ сериала от создателей «Нулевого пациента» и «Трассы» о том, кто вправе вершить правосудие
Роман Черкасов , критик

Камчатка, 1996 год. В тюрьме, где содержатся приговоренные к смертной казни, появляется новый исполнитель (тот, кто приводит приговор в действие) Константин Волков (Иван Янковский – «Слово пацана», «Фишер»). В первый же день он убеждает равнодушных коллег оказать медицинскую помощь одному из маньяков, загибающемуся от почечных колик, уверенно аргументируя это тезисом «он же человек». А во время казни хладнокровно стреляет в затылок другому приговоренному, прервав бессмысленную и мучительную для всех формальную процедуру. Сослуживцы впечатлены новичком.

Однажды на улице к Косте подходит отец девушки, убитой одним из ожидающих исполнения приговора преступников, и предлагает деньги за то, чтобы собственноручно разделаться с гадом. Костя внимательно слушает и даже не удивляется, будто эта инициатива лишь подтверждает какие-то его давние мысли. Да, у людей есть запрос на справедливость, и они хотят восстанавливать ее своими руками, без отчуждающего посредничества государства. Сговорившись со своими напарниками Сашей (Эльдар Калимулин – сериалы «Эпидемия», «Химера», «Лада Голд») и Ромой (Данил Стеклов – «Мастер и Маргарита»), а также с тюремным врачом (Леонид Тележинский – «Монастырь») и городским прокурором (Дмитрий Сумин – «СССР») – собственно, со всеми, кто принимает участие в приведении смертного приговора в действие, Костя начинает искать родственников жертв своих подопечных и предлагать им купить право на расправу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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