«Аутсорс»: преступление и наказание

Однажды на улице к Косте подходит отец девушки, убитой одним из ожидающих исполнения приговора преступников, и предлагает деньги за то, чтобы собственноручно разделаться с гадом. Костя внимательно слушает и даже не удивляется, будто эта инициатива лишь подтверждает какие-то его давние мысли. Да, у людей есть запрос на справедливость, и они хотят восстанавливать ее своими руками, без отчуждающего посредничества государства. Сговорившись со своими напарниками Сашей (Эльдар Калимулин – сериалы «Эпидемия», «Химера», «Лада Голд») и Ромой (Данил Стеклов – «Мастер и Маргарита»), а также с тюремным врачом (Леонид Тележинский – «Монастырь») и городским прокурором (Дмитрий Сумин – «СССР») – собственно, со всеми, кто принимает участие в приведении смертного приговора в действие, Костя начинает искать родственников жертв своих подопечных и предлагать им купить право на расправу.