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«Пророк. История Александра Пушкина»: кому что рок назначит

Байопик Пушкина – дерзкое высказывание дебютанта Феликса Умарова и продюсера Петра Анурова
Лариса Юсипова , кинокритик

Про «Пророка» все, кому фильм понравится, наверняка будут говорить, что это ярко и смело. И это действительно так, а еще – осмысленно, что уже не столь частое сочетание. В первые несколько минут, правда, возникает легкое дежавю: кажется, что смотришь старательный копипаст «Серебряных коньков» Михаила Локшина. Но быстро понимаешь, что все-таки нет, не подражание – скорее, оммаж. К слову, идея этого фильма Петру Анурову впервые пришла, когда он, окоченев на съемках «Серебряных коньков», зашел погреться на Мойку, 12 (Мемориальный музей-квартира А. С. Пушкина), прослушал аудиогид и подумал о том, чтобы сделать кино про Пушкина, рассказал продюсер после зрительской премьеры «Пророка» в московском «Октябре».

По социальным сетям уже разошлось бонмо с премьеры в Михайловском театре Петербурга – «Про-рэп». В фильме восемь музыкальных номеров (жанр вообще заявлен как мюзикл), действительно много рэпа, но есть и рок в обоих своих смыслах. И в том, что породил ХХ век, – Пушкин (его сыграл Юра Борисов) здесь настоящая рок-звезда, и рок как фатум. Знаменитая история предсказанной 19-летнему Александру гадалкой Кирхгоф гибели от «белой лошади или белой головы» держит на себе всю структуру.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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