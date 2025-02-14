«Пророк. История Александра Пушкина»: кому что рок назначит

Про «Пророка» все, кому фильм понравится, наверняка будут говорить, что это ярко и смело. И это действительно так, а еще – осмысленно, что уже не столь частое сочетание. В первые несколько минут, правда, возникает легкое дежавю: кажется, что смотришь старательный копипаст «Серебряных коньков» Михаила Локшина. Но быстро понимаешь, что все-таки нет, не подражание – скорее, оммаж. К слову, идея этого фильма Петру Анурову впервые пришла, когда он, окоченев на съемках «Серебряных коньков», зашел погреться на Мойку, 12 (Мемориальный музей-квартира А. С. Пушкина), прослушал аудиогид и подумал о том, чтобы сделать кино про Пушкина, рассказал продюсер после зрительской премьеры «Пророка» в московском «Октябре».