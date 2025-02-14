«Пророк. История Александра Пушкина»: кому что рок назначит

«Пророк. История Александра Пушкина»: кому что рок назначитБайопик Пушкина – дерзкое высказывание дебютанта Феликса Умарова и продюсера Петра Анурова
Про «Пророка» все, кому фильм понравится, наверняка будут говорить, что это ярко и смело. И это действительно так, а еще – осмысленно, что уже не столь частое сочетание. В первые несколько минут, правда, возникает легкое дежавю: кажется, что смотришь старательный копипаст «Серебряных коньков» Михаила Локшина. Но быстро понимаешь, что все-таки нет, не подражание – скорее, оммаж. К слову, идея этого фильма Петру Анурову впервые пришла, когда он, окоченев на съемках «Серебряных коньков», зашел погреться на Мойку, 12 (Мемориальный музей-квартира А. С. Пушкина), прослушал аудиогид и подумал о том, чтобы сделать кино про Пушкина, рассказал продюсер после зрительской премьеры «Пророка» в московском «Октябре».
По социальным сетям уже разошлось бонмо с премьеры в Михайловском театре Петербурга – «Про-рэп». В фильме восемь музыкальных номеров (жанр вообще заявлен как мюзикл), действительно много рэпа, но есть и рок в обоих своих смыслах. И в том, что породил ХХ век, – Пушкин (его сыграл Юра Борисов) здесь настоящая рок-звезда, и рок как фатум. Знаменитая история предсказанной 19-летнему Александру гадалкой Кирхгоф гибели от «белой лошади или белой головы» держит на себе всю структуру.