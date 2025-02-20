Перестройка по-американскиДональд Трамп хочет не развалить, а укрепить свою империю
В прошлую пятницу, выступая в беспрецедентно резкой манере на Мюнхенской конференции по безопасности, вице-президент Джей Ди Вэнс публично раскритиковал руководство Европы за репрессии против оппозиционных консервативных сил и традиционных ценностей. На протяжении многих лет большинство европейских элит открыто поддерживали либеральных противников президента Дональда Трампа в США, которые стремились его уничтожить.
Таким образом, Вэнс дал понять европейцам, что «в городе новый шериф» в лице мстительного Трампа, а главная обязанность Европы – следовать за Вашингтоном. Посыл Вэнса: поскольку европейские элиты поддержали демократов в их попытках посадить Трампа в тюрьму и уничтожить, теперь им придется дорого за это заплатить. По сути, на повестке дня стоит «смена режима», и в Европе в этом году грядут масштабные политические изменения.