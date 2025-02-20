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Перестройка по-американски

Дональд Трамп хочет не развалить, а укрепить свою империю
Джон Вароли , американский политолог

В прошлую пятницу, выступая в беспрецедентно резкой манере на Мюнхенской конференции по безопасности, вице-президент Джей Ди Вэнс публично раскритиковал руководство Европы за репрессии против оппозиционных консервативных сил и традиционных ценностей. На протяжении многих лет большинство европейских элит открыто поддерживали либеральных противников президента Дональда Трампа в США, которые стремились его уничтожить.

Таким образом, Вэнс дал понять европейцам, что «в городе новый шериф» в лице мстительного Трампа, а главная обязанность Европы – следовать за Вашингтоном. Посыл Вэнса: поскольку европейские элиты поддержали демократов в их попытках посадить Трампа в тюрьму и уничтожить, теперь им придется дорого за это заплатить. По сути, на повестке дня стоит «смена режима», и в Европе в этом году грядут масштабные политические изменения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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