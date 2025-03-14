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«Идиот»: с ножом в сердце

Владислав Наставшев поставил Достоевского в Театре им. Евгения Вахтангова
Наталья Витвицкая , критик

Рижанин Владислав Наставшев работает в вахтанговском театре не впервые. Поставленная на Новой сцене «Повесть о Сонечке» с Евгенией Крегжде в роли Марины Цветаевой стала одной из самых заметных постановок прошлого театрального сезона. После нее Наставшеву доверили Основную сцену и большую форму. Спектакль сразу после премьеры поделил театральное сообщество на два лагеря – адептов радикального переосмысления Достоевского и его противников. Впрочем, плох или хорош вахтанговский «Идиот», решит уже зритель, билетов на постановку нет до конца апреля.

Режиссерский почерк Наставшева свободен от бытописательства. Сновидчески ирреальный, запутанный и гипнотизирующий, он ярок и вполне узнаваем. На сцене почти всегда возникает инфернальное междумирие, реальность бьется о воспоминания, а «осколки» снов вмешиваются в происходящее «здесь и сейчас».

В тексты действующих лиц едва заметно, но добавлены слова-пасхалки из настоящего, мистической красоты сценографию (ее автор сам Наставшев) всегда дополняет музыка в жанре синти-поп, также сочиненная самим режиссером и исполняемая им самим в псевдобезэмоциональной манере. Все эти черты ярко проявлены в новом «Идиоте».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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