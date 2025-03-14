«Идиот»: с ножом в сердце

Рижанин Владислав Наставшев работает в вахтанговском театре не впервые. Поставленная на Новой сцене «Повесть о Сонечке» с Евгенией Крегжде в роли Марины Цветаевой стала одной из самых заметных постановок прошлого театрального сезона. После нее Наставшеву доверили Основную сцену и большую форму. Спектакль сразу после премьеры поделил театральное сообщество на два лагеря – адептов радикального переосмысления Достоевского и его противников. Впрочем, плох или хорош вахтанговский «Идиот», решит уже зритель, билетов на постановку нет до конца апреля.