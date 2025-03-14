«Идиот»: с ножом в сердце

«Идиот»: с ножом в сердцеВладислав Наставшев поставил Достоевского в Театре им. Евгения Вахтангова
Рижанин Владислав Наставшев работает в вахтанговском театре не впервые. Поставленная на Новой сцене «Повесть о Сонечке» с Евгенией Крегжде в роли Марины Цветаевой стала одной из самых заметных постановок прошлого театрального сезона. После нее Наставшеву доверили Основную сцену и большую форму. Спектакль сразу после премьеры поделил театральное сообщество на два лагеря – адептов радикального переосмысления Достоевского и его противников. Впрочем, плох или хорош вахтанговский «Идиот», решит уже зритель, билетов на постановку нет до конца апреля.
Режиссерский почерк Наставшева свободен от бытописательства. Сновидчески ирреальный, запутанный и гипнотизирующий, он ярок и вполне узнаваем. На сцене почти всегда возникает инфернальное междумирие, реальность бьется о воспоминания, а «осколки» снов вмешиваются в происходящее «здесь и сейчас».
В тексты действующих лиц едва заметно, но добавлены слова-пасхалки из настоящего, мистической красоты сценографию (ее автор сам Наставшев) всегда дополняет музыка в жанре синти-поп, также сочиненная самим режиссером и исполняемая им самим в псевдобезэмоциональной манере. Все эти черты ярко проявлены в новом «Идиоте».