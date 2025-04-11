«Лето Господне»: предчувствие катастрофы

Иван Шмелев – представитель консервативно-христианского направления русской словесности, свое писательство он воспринимал духовной миссией. «Лето Господне» он считал главным романом своей жизни и писал его в течение 20 лет, уехав из России и потеряв здесь сына (расстрелян большевиками). По форме многослойное произведение представляет собой религиозно-гастрономический календарь и погружает читателя в жизнь маленького мальчика из купеческой семьи. Ванечка растет под опекой набожного дядьки – Горкина, в окружении дворовых, нянек, мастеровых, кухарок и прочей прислуги. Все буквально влюблены в хозяина – отца мальчика – и служат ему с религиозной истовостью. Через церковный богослужебный год, начиная с Великого поста, описывается распорядок жизни этого семейства.