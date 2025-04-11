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«Лето Господне»: предчувствие катастрофы

Марина Брусникина поставила роман Ивана Шмелева про дореволюционную Россию
Наталья Витвицкая , критик

Главный режиссер Российского Академического молодежного театра Марина Брусникина давно мечтала поставить Шмелева. Густой и насыщенный архаизмами язык писателя, главной особенностью почерка которого является филигранная работа со словом, не мог не заинтересовать режиссера. Патриархальная жизнь купеческого Замоскворечья оживает на сцене РАМТа с почти энциклопедической точностью и сдержанным, но нескрываемым умилением.

Иван Шмелев – представитель консервативно-христианского направления русской словесности, свое писательство он воспринимал духовной миссией. «Лето Господне» он считал главным романом своей жизни и писал его в течение 20 лет, уехав из России и потеряв здесь сына (расстрелян большевиками). По форме многослойное произведение представляет собой религиозно-гастрономический календарь и погружает читателя в жизнь маленького мальчика из купеческой семьи. Ванечка растет под опекой набожного дядьки – Горкина, в окружении дворовых, нянек, мастеровых, кухарок и прочей прислуги. Все буквально влюблены в хозяина – отца мальчика – и служат ему с религиозной истовостью. Через церковный богослужебный год, начиная с Великого поста, описывается распорядок жизни этого семейства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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