Процедура или здравый смысл

Процедура или здравый смыслПочему избиркомы начинают все тщательнее следить за процедурой выдвижения кандидатов
Выдвижение партсписка – это всегда сложность, а его снятие с выборов – всегда сенсация и иногда скандал. А часто и лекало для осуществления таких же действий на долгое время вперед, как было с партсписком рязанской «Родины» в 2015 г. Тогда было впервые опробовано снятие за прочерки вместо слова «нет» в так называемых президентских справках (о наличии иностранных активов), и с тех пор за это продолжают ежегодно стабильно снимать кандидатов.
Бывают редкие случаи, когда «перегибать палку» избиркомам мешает Конституционный суд. Так было в случае с оренбургскими коммунистами, которые добились признания неконституционной нормы, которая позволяла из-за ошибок и опечаток в данных отдельных кандидатов снимать весь список.
Но это скорее исключение из общего правила. Например, в такой же ситуации опечатки в ФИО двух кандидатов в списке у «Новых людей» в Северной Осетии в 2022 г. стали фатальными для списка, и суды указали, что эта ошибка является неустранимой.
Часто партии подводят и чисто процедурные нарушения, как, например, небрежное отношение к организации голосования при выдвижении на конференции. Так, в Брянске в 2019 г. список «Родины» сняли из-за того, что делегаты голосовали на подоконниках, не доходя до кабинок. А в 2022 г. в Старом Осколе (Белгородская обл.) список «Новых людей» был снят за отсутствие занавески на кабинке для голосования.
Такие случаи стало сложнее скрывать после введения в 2022 г. нормы о тотальном контроле со стороны избиркомов на партийных конференциях. Присланный комиссией «комиссар» получил право истребования всех и любых документов, касающихся выдвижения.
И они начали активно пользоваться своим новым правом. Юристы партий жаловались, что комиссары требуют протокол конференции еще ее до завершения. И могут запросить протоколы избрания всех делегатов – а это в некоторых случаях несколько пачек бумаги и пара часов активной работы с ксероксом, не говоря о том, что сами эти протоколы надо еще как-то получить из местных ячеек, что в далеком регионе – та еще по сложности организационная задача.
Из всех судебных кейсов по снятию списков рождается чек-лист с теми «галочками», которые партия должна проверить при выдвижении. Например, не забыть нарочным отнести бумажное уведомление о дате конференции в Минюст, ведь отправлять его электронной почтой – не вариант.
За это был снят список у «Справедливой России» в Забайкальском крае в 2024 г. Или задним числом поменять очередность кандидатов в списке – за это лишились регистрации кандидаты от «Парнаса» в Ярославле в 2018 г. Причем пострадали даже одномандатники, у которых никакой путаницы не было, но их коллегам в двух округах поменяли номера, а это означало, что весь партсписок, как структурированный перечень ФИО с нумерацией, потерял свою общую цельность, в общем, любые правки после голосования по выдвижению – это смертный приговор списку.
Поправки текущего электорального цикла еще более усиливают тенденцию, предоставляя избиркомам право полноценной фото- и видеосъемки партийной конференции. И хотя и раньше такие случаи бывали, они не были повсеместными, теперь же можно ожидать, что к бумажному отчету представитель избиркома будет обязательно прикладывать фото и видеоотчет.
Тенденции явно меняются. В далеком 2004 году Верховный суд восстановил партсписок «Родины» на выборах в Свердловскую областную думу, указав, что избирательная комиссия не вправе была выходить за пределы своих полномочий, истребуя и проверяя протоколы местных отделений о выдвижении делегатов на областную конференцию партии. Тогда привлеченный комиссией эксперт-почерковед из МВД признал часть протоколов сфальсифицированными. Но суд посчитал, что избирком не вправе вмешиваться во внутрипартийные дела и в принципе не мог истребовать протоколы местных отделений.
Разница с нынешним положением дел, когда истребование подобных документов прямо вменяется законом в компетенцию комиссий, разительна и показательна. Например, в 2022 г. в Пскове местный избирком направил на почерковедческую проверку даже заявления кандидатов – вещь вряд ли возможная в нулевых, с учетом подхода Верховного суда. Но суды всех инстанций в 2022 г. признали это укладывающимся в круг полномочий комиссии по проверке партсписка перед его регистрацией.
А в 2020 г. в Костроме суды не поленились изучить устав самой партии – и указали, что комиссия «пропустила» имеющуюся там норму о том, что протокол конференции должен оформляться только после ее закрытия. Партия соцзащиты выдвигала списки и в областной парламент, и в местные легислатуры, поэтому проводила конференцию в несколько этапов. Первым был выдвинут областной список, его сдали в комиссию после первого, но до второго этапа конференции, и это было признано нарушением устава.
То есть проверять партии стали не только на исполнение закона, но и на соблюдение собственных уставных норм, процедур и ритуалов. Нельзя сказать, что в таком контроле есть что-то плохое: транспарентность, пусть и принудительную, на всех этапах формирования пула кандидатов от партий на публичные должности можно, скорее, приветствовать.
Но темп трансформации партийной системы из анархической в «системную» выглядят впечатляюще.
Проблемы выдвижения и снятия с выборов партийных списков в минувшее воскресенье обсуждались в прямом эфире Telegram-канала «О! З А Х А Р О В» с юристами четырех парламентских партий.