Процедура или здравый смысл

За это был снят список у «Справедливой России» в Забайкальском крае в 2024 г. Или задним числом поменять очередность кандидатов в списке – за это лишились регистрации кандидаты от «Парнаса» в Ярославле в 2018 г. Причем пострадали даже одномандатники, у которых никакой путаницы не было, но их коллегам в двух округах поменяли номера, а это означало, что весь партсписок, как структурированный перечень ФИО с нумерацией, потерял свою общую цельность, в общем, любые правки после голосования по выдвижению – это смертный приговор списку.