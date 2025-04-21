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Границы гибкости законопроекта

Можно ли признать норму неконституционной из-за нарушения процедуры ее принятия?
Иван Брикульский , эксперт в области конституционного права

Конституционный суд (КС) 10 апреля принял постановление по повышенным пошлинам (№ 16-П). С соответствующим запросом в КС обращалась группа депутатов Госдумы, которых не устроило то, что теперь участие в судебном разбирательстве стоит дороже. Аргументы противников повышения пошлин не ограничивались только проблемой нарушения доступа к правосудию, они говорили и про нарушение процедуры принятия соответствующего закона в 2024 г. Этому была посвящена существенная часть депутатского запроса. В том числе со ссылками на практику КС.

Но действительно ли есть какая-то универсальная формула, которая позволяет КС признать закон неконституционным из-за нарушения процедуры принятия? На первый взгляд кажется, что целая плеяда решений КС как раз говорит о таком жестком подходе суда (например, в постановлениях КС от 5 июля 2001 г. № 11-П, от 29 ноября 2006 г. № 9-П, от 14 февраля 2013 г. № 4-П). Если систематизировать «генеральную линию» КС, то аргументы следующие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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