Границы гибкости законопроекта

Границы гибкости законопроектаМожно ли признать норму неконституционной из-за нарушения процедуры ее принятия?
Конституционный суд (КС) 10 апреля принял постановление по повышенным пошлинам (№ 16-П). С соответствующим запросом в КС обращалась группа депутатов Госдумы, которых не устроило то, что теперь участие в судебном разбирательстве стоит дороже. Аргументы противников повышения пошлин не ограничивались только проблемой нарушения доступа к правосудию, они говорили и про нарушение процедуры принятия соответствующего закона в 2024 г. Этому была посвящена существенная часть депутатского запроса. В том числе со ссылками на практику КС.
Но действительно ли есть какая-то универсальная формула, которая позволяет КС признать закон неконституционным из-за нарушения процедуры принятия? На первый взгляд кажется, что целая плеяда решений КС как раз говорит о таком жестком подходе суда (например, в постановлениях КС от 5 июля 2001 г. № 11-П, от 29 ноября 2006 г. № 9-П, от 14 февраля 2013 г. № 4-П). Если систематизировать «генеральную линию» КС, то аргументы следующие.