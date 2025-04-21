Границы гибкости законопроекта

Конституционный суд (КС) 10 апреля принял постановление по повышенным пошлинам (№ 16-П). С соответствующим запросом в КС обращалась группа депутатов Госдумы, которых не устроило то, что теперь участие в судебном разбирательстве стоит дороже. Аргументы противников повышения пошлин не ограничивались только проблемой нарушения доступа к правосудию, они говорили и про нарушение процедуры принятия соответствующего закона в 2024 г. Этому была посвящена существенная часть депутатского запроса. В том числе со ссылками на практику КС.