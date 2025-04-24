Данные – новая валюта

В наступившую эпоху человеко-машинной цивилизации большие языковые модели (или уже фундаментальные модели искусственного интеллекта) задействованы в огромном количестве процессов. И качество их работы критично зависит от того, на каких массивах данных они обучены, как выглядела цепочка их преобразования, отвечает ли она требованиям прослеживаемости, т. е. возможности установления истинности данных на каждом этапе. Качественную структурированную информацию в большом объеме можно получить как раз на подобных биржах, ставших в каком-то смысле вершиной цепочки создания ценности, которую несут в себе данные.