Данные – новая валюта

Данные – новая валютаСтраны, которые первыми научатся грамотно использовать данные, займут ключевые позиции в глобальной цифровой экономике
Биржи данных – это сравнительно новое для цифровой экономики явление, получающее сейчас распространение за рубежом. Например, в Китае они уже выступают в роли агрегаторов и посредников в обмене обезличенными данными. Большие массивы структурированной информации перестали быть побочным продуктом деятельности компаний или государства и стали ценным активом, а завтра, возможно, превратятся в аналог валюты, станут расчетным средством, с помощью которого бизнесы будут обмениваться ценностью в режиме реального времени.
В наступившую эпоху человеко-машинной цивилизации большие языковые модели (или уже фундаментальные модели искусственного интеллекта) задействованы в огромном количестве процессов. И качество их работы критично зависит от того, на каких массивах данных они обучены, как выглядела цепочка их преобразования, отвечает ли она требованиям прослеживаемости, т. е. возможности установления истинности данных на каждом этапе. Качественную структурированную информацию в большом объеме можно получить как раз на подобных биржах, ставших в каком-то смысле вершиной цепочки создания ценности, которую несут в себе данные.