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Данные – новая валюта

Страны, которые первыми научатся грамотно использовать данные, займут ключевые позиции в глобальной цифровой экономике
Павел Голосов , директор Института общественных наук РАНХиГС (Президентская академия)

Биржи данных – это сравнительно новое для цифровой экономики явление, получающее сейчас распространение за рубежом. Например, в Китае они уже выступают в роли агрегаторов и посредников в обмене обезличенными данными. Большие массивы структурированной информации перестали быть побочным продуктом деятельности компаний или государства и стали ценным активом, а завтра, возможно, превратятся в аналог валюты, станут расчетным средством, с помощью которого бизнесы будут обмениваться ценностью в режиме реального времени.

В наступившую эпоху человеко-машинной цивилизации большие языковые модели (или уже фундаментальные модели искусственного интеллекта) задействованы в огромном количестве процессов. И качество их работы критично зависит от того, на каких массивах данных они обучены, как выглядела цепочка их преобразования, отвечает ли она требованиям прослеживаемости, т. е. возможности установления истинности данных на каждом этапе. Качественную структурированную информацию в большом объеме можно получить как раз на подобных биржах, ставших в каком-то смысле вершиной цепочки создания ценности, которую несут в себе данные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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