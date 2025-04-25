«Солнце Ландау»: физика с лирикой

Главный режиссер вахтанговского театра Анатолий Шульев представил свой новый спектакль на Основной сцене. Героем стал нобелевский лауреат, физик-теоретик, «Леонардо да Винчи XX в.» Лев Ландау. Труднейшей задаче воссоздать судьбу гения подчинено в постановке абсолютно все: визуальная, режиссерская, актерская драматургии. Очевидны и баснословные финансовые затраты. Как выяснилось на пресс-показе, Шульев когда-то мечтал стать физиком и интерес к этой науке у него не угас, даже когда его жизнью полностью завладел театр. Мечта объединить в работе две своих страсти сбылась с началом репетиций над «Солнцем Ландау».