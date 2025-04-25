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«Солнце Ландау»: физика с лирикой

В Театре им. Вахтангова поставили спектакль-байопик о гениальном советском физике
Наталья Витвицкая , критик

Главный режиссер вахтанговского театра Анатолий Шульев представил свой новый спектакль на Основной сцене. Героем стал нобелевский лауреат, физик-теоретик, «Леонардо да Винчи XX в.» Лев Ландау. Труднейшей задаче воссоздать судьбу гения подчинено в постановке абсолютно все: визуальная, режиссерская, актерская драматургии. Очевидны и баснословные финансовые затраты. Как выяснилось на пресс-показе, Шульев когда-то мечтал стать физиком и интерес к этой науке у него не угас, даже когда его жизнью полностью завладел театр. Мечта объединить в работе две своих страсти сбылась с началом репетиций над «Солнцем Ландау».

Итоговый сценический текст сочинялся коллективно – на основе мемуаров жены Ландау, документальных материалов и реальных разговоров с молодыми учеными (команда спектакля ездила в «Сколково»). Несмотря на видимый энтузиазм сочинителей, отсутствие профессионального драматурга в спектакле чувствуется. Местами действие буксует, герои вязнут в ничего не добавляющих к уже сказанному диалогах, а действие рассыпается на череду эпизодов разной степени обязательности. И тем не менее четырехчасовой спектакль смотрится легко – рассказанная в нем героико-романтическая история окупает все недочеты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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