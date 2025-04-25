«Солнце Ландау»: физика с лирикой

«Солнце Ландау»: физика с лирикойВ Театре им. Вахтангова поставили спектакль-байопик о гениальном советском физике
Главный режиссер вахтанговского театра Анатолий Шульев представил свой новый спектакль на Основной сцене. Героем стал нобелевский лауреат, физик-теоретик, «Леонардо да Винчи XX в.» Лев Ландау. Труднейшей задаче воссоздать судьбу гения подчинено в постановке абсолютно все: визуальная, режиссерская, актерская драматургии. Очевидны и баснословные финансовые затраты. Как выяснилось на пресс-показе, Шульев когда-то мечтал стать физиком и интерес к этой науке у него не угас, даже когда его жизнью полностью завладел театр. Мечта объединить в работе две своих страсти сбылась с началом репетиций над «Солнцем Ландау».
Итоговый сценический текст сочинялся коллективно – на основе мемуаров жены Ландау, документальных материалов и реальных разговоров с молодыми учеными (команда спектакля ездила в «Сколково»). Несмотря на видимый энтузиазм сочинителей, отсутствие профессионального драматурга в спектакле чувствуется. Местами действие буксует, герои вязнут в ничего не добавляющих к уже сказанному диалогах, а действие рассыпается на череду эпизодов разной степени обязательности. И тем не менее четырехчасовой спектакль смотрится легко – рассказанная в нем героико-романтическая история окупает все недочеты.