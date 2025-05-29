Как профориентация меняет ценности молодежи

Многочисленные исследования показали, что подростки и молодые люди сегодня по-новому расставляют ценности при выборе работы. Для них важна возможность приносить пользу своей деятельностью, чувствовать себя не просто винтиком в системе, а человеком, самостоятельно принимающим решения. Они считают, что не только работодатель может требовать что-то от них, но и они – от работодателя. Например, согласно международным исследованиям, 60% зумеров (хотя теория поколений довольно относительна) озабочены экологической повесткой, они не хотят работать в профессиях и отраслях, которые вредят окружающей среде.