Как профориентация меняет ценности молодежи

Как профориентация меняет ценности молодежиНа нынешнем рынке труда подросткам нередко требуется помощь в самоопределении и поиске профессионального пути
До главного делового события года – Петербургского международного экономического форума – года остались считанные дни. В специальном проекте «Глобальное развитие: от кризиса к экономике партнерства» «Ведомости» вместе с представителями бизнеса и экспертного сообщества обсуждают основные темы повестки мероприятия. Одна из них – профориентация молодых кадров для развития человеческого капитала
В условиях современной экономики одни профессии исчезают, другие появляются, утрачивают значимость многие прежние профессиональные ценности, появляются другие. Меняется само понимание карьеры – она может быть традиционной «вертикальной», когда человек постепенно поднимается по ступеням карьерной лестницы, или «горизонтальной», когда специалист растет профессионально, совершенствуя свои навыки на постоянной работе или участвуя в разных проектах в качестве фрилансера. А может быть поливариативной, когда человек, следуя тренду междисциплинарности, осваивает сразу несколько специальностей.
Разобраться в море этих возможностей молодым непросто. И здесь на помощь приходит грамотная профориентация, которая не только знакомит с профессиями, но помогает понять, какие принципы в жизни, карьере и работе сегодня важны.
Что ценят молодые
Многочисленные исследования показали, что подростки и молодые люди сегодня по-новому расставляют ценности при выборе работы. Для них важна возможность приносить пользу своей деятельностью, чувствовать себя не просто винтиком в системе, а человеком, самостоятельно принимающим решения. Они считают, что не только работодатель может требовать что-то от них, но и они – от работодателя. Например, согласно международным исследованиям, 60% зумеров (хотя теория поколений довольно относительна) озабочены экологической повесткой, они не хотят работать в профессиях и отраслях, которые вредят окружающей среде.
При этом нельзя сказать, что молодые люди витают в облаках. Исследования свидетельствуют, что зумеры легко адаптируются к любым изменениям и готовы учиться всю жизнь даже после получения диплома, постоянно обновляя знания для соответствия их рынку труда. Социологи отмечают, что из года в год усиливается прагматизм молодежи. Выбор профессии часто происходит на стыке полученных знаний и возможностей материального обеспечения.
Однако в самом начале пути и школьники, и их родители нередко совершают ошибки. Международные исследования PISA (оценка образовательных достижений учащихся), которые раз в три года проводит ОЭСР, выявили: школьники знают в среднем 10–15 профессий и зачастую это не те специальности, которые действительно востребованы. Это те профессии, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни или узнают из внешней среды – от ближайшего окружения и из сформированного медиаполя. Это ограничивает их «карьерный» кругозор и выбор профессии.
Опасные заблуждения
Обычно общественные представления о профессиях отстают от запросов рынка на 3–5 лет. Текущие и прогнозируемые изменения на рынке труда доходят до школьников и их родителей с большим опозданием. Например, востребованные сегодня профессии реального сектора так долго проигрывали «офисным» по имиджу, что устаревшие стереотипы теперь довольно сложно искоренить. И когда в семье принимается решение о выборе будущей профессии, и дети, и родители зачастую руководствуются именно устаревшими представлениями.
В экономике страны это потенциально создает дисбаланс: одних специалистов получается слишком много, других не хватает. Возьмем типичную ситуацию современности: школьники массово интересуются сегодня профессиями из сферы IT и диджитал. С одной стороны, специалисты в этой сфере действительно востребованы, с другой – на рынке уже наблюдается переизбыток IT-специалистов начального уровня, порог входа в профессию растет и не каждый может его преодолеть.
В то же время в экономике остро ощущается недостаток квалифицированных рабочих, и этот дефицит, по данным Минтруда, сохранится минимум до 2030 г., когда в стране будет не хватать около 3,1 млн работников, прежде всего именно рабочих специальностей. Школьники же в эти профессии в большинстве случаев стремятся попасть с меньшим желанием, нежели в то же IT.
Еще одно заблуждение связано с необходимостью обязательно получить высшее образование, чтобы сделать карьеру. В результате часть подростков штурмуют вузы, даже если не планируют работать по полученной специальности, а потом, получив диплом, не могут найти работу по своему профилю.
Смена парадигмы
Отношение молодых к той или иной профессии начинает меняться, только когда появляется ее позитивная поддержка и формируется привлекательный образ. Там, где инженер или рабочий на производстве перестает быть «человеком в грязной форме» и становится оператором цифровой системы, может потенциально появиться интерес к профессии.
Интересно, что именно цифровизация реального сектора делает его близким поколению зумеров: современные станки управляются с тачпадами, интегрированы с ИИ и требуют тех самых цифровых навыков, которые для молодого поколения естественны.
Однако для изменения восприятия любых профессий, в том числе из реального сектора, необходимо принимать меры: расширять информационные кампании, показывать молодежи современные условия труда, возможности карьерного роста и значимость этих профессий для экономики страны. Важно также развивать карьерную грамотность молодых людей, формировать их ценностные установки в карьере, помогая осознать свои интересы и возможности, обучать их анализировать рынок труда и осознанно выбирать профессию.
Многие из этих задач может решить профориентация молодежи. Именно она помогает синхронизировать ожидания всех участников процесса – государства, работодателей и самих молодых людей.
Ощутимые результаты
Ключевые инструменты профориентации – образовательные программы, диагностические инструменты оценки потенциала, очные и виртуальные профессиональные пробы и мероприятия. Все это помогает подростку осознать свой потенциал и направить его в те сферы, где он сможет вдолгую реализовать себя, стать мотивированным и востребованным специалистом.
Например, в «Профилуме» в рамках реализации профориентационных проектов, в том числе в регионах, интересы и способности ребенка определяют в ходе профориентационного тестирования, а потом предлагают план совместной работы и построения карьерной траектории. Обязательной частью являются циклы занятий о приоритетных отраслях и навыках, необходимых для успешной карьеры, также об экономике региона, где живет ребенок, и направлениях образования для учеников 6–11-х классов. Подростки проходят эти курсы с учителями, которые не только дают ребенку новые знания, но также формируют его ценности, учат ставить цели и достигать их.
Важную роль в профориентации играют и наставники: они передают не только профессиональные знания, но также свои ценности и отношение к профессии. Так подростки начинают понимать важность конкретной работы, реальные перспективы карьерного роста в профессии и влияние, которое их труд может оказывать на общество в целом.
Профориентационные программы действительно дают ощутимые результаты. Например, по данным нашего исследования, в регионах России с активными профориентационными программами число школьников, принявших решение учиться в родном регионе, повышается в 2 раза. В 2,3 раза больше учеников принимают решение остаться работать на месте после окончания учебы. От 31 до 63% школьников ориентируются на направления подготовки, приоритетные для экономики региона и интересные им самим.
В целом в реализации таких программ важно находить баланс между потенциалом, интересами и ценностями самих подростков и вовлечением их в те отрасли и профессии, где они действительно смогут реализовать себя в будущем. Это системный процесс, включающий в себя образовательные программы, профориентационные диагностики и рекомендации, цифровые пробы профессий, наставничество и стажировки, тесный контакт и интеграцию возможностей образования и работодателей. Только таким образом можно преодолевать стереотипы молодежи в отношении рынка труда и менять ценностные ориентиры молодых.