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«Е-ее-ее!»: солнце взойдет

Антон Федоров везет в Москву «Бременских музыкантов» для взрослых
Наталья Витвицкая , критик

С 24 по 26 июня на сцене Студии театрального искусства пройдут гастроли новосибирского театра «Старый дом», главным режиссером которого является Антон Федоров. Безоговорочный лидер современной режиссуры в этом сезоне выпустил спектакли-хиты «Шинель» в пространстве «Внутри» и «Дон Кихот» в Театре наций. Прямо сейчас в Санкт-Петербурге в БДТ он готовит премьеру «Утиной охоты». А в Москву везет постановку «Е-ее-ее!» по «Бременским музыкантам».

Советский мультипликационный блокбастер со вписанными в культурный код песнями Геннадия Гладкова и Юрия Энтина заинтересовал Федорова не просто так. Его героями всегда были странные персонажи, аутсайдеры сегодняшнего дня и нелепые фрики с легко узнаваемым чувством внутреннего протеста (Бовари, Чебурашка, Шариков, Акакий Акакиевич, Дон Кихот и др.). Не помещающиеся в жестокие реалии, они создают собственные фантастические миры и ищут ответы на мучающие их вопросы внутри себя. Бременские герои, свободные от социальных рамок и бытовых проблем, подошли этой парадигме как нельзя лучше. «Е-ее-ее!» вообще придуман в любимой федоровской системе координат – смыслообразующими оказываются роковый саундтрек, аллюзии на всем знакомые книжки и фильмы и словесные каламбуры. Знакомый сюжет мерцает сквозь личный ассоциативный ряд и абсурдистскую иронию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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