«Е-ее-ее!»: солнце взойдет

Советский мультипликационный блокбастер со вписанными в культурный код песнями Геннадия Гладкова и Юрия Энтина заинтересовал Федорова не просто так. Его героями всегда были странные персонажи, аутсайдеры сегодняшнего дня и нелепые фрики с легко узнаваемым чувством внутреннего протеста (Бовари, Чебурашка, Шариков, Акакий Акакиевич, Дон Кихот и др.). Не помещающиеся в жестокие реалии, они создают собственные фантастические миры и ищут ответы на мучающие их вопросы внутри себя. Бременские герои, свободные от социальных рамок и бытовых проблем, подошли этой парадигме как нельзя лучше. «Е-ее-ее!» вообще придуман в любимой федоровской системе координат – смыслообразующими оказываются роковый саундтрек, аллюзии на всем знакомые книжки и фильмы и словесные каламбуры. Знакомый сюжет мерцает сквозь личный ассоциативный ряд и абсурдистскую иронию.