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«Саван»: пока смерть не разлучит

В прокат вышел новый фильм Дэвида Кроненберга – о смерти и конспирологии
Роман Черкасов , критик

Четыре года назад у бизнесмена Карша (Венсан Кассель – «Ненависть», «Необратимость») от рака умерла жена Бекка (Дайан Крюгер – «Сокровище нации»). Чтобы как-то справиться с горем, он разработал высокотехнологичный саван, оборудованный системой камер и в режиме реального времени транслирующий видео из могилы на специальный экран на надгробном памятнике. Устройство позволяет видеть, что происходит с любимым человеком после смерти (а происходят с ним, разумеется, естественные процессы разложения), и в наблюдении за телом жены герой находит своеобразное утешение. Карш выпускает свою разработку на рынок похоронных услуг: первое инновационное кладбище, на котором и похоронена Бекка, уже работает в родной Канаде, а в перспективе компания планирует расширяться в международную сеть.

Однажды, рассматривая на экране скелет жены, Карш замечает на милых его сердцу костях странные маленькие образования, расположенные как будто в продуманном порядке. Врач утверждает, что это костные наросты – обычная реакция тела на химиотерапию. Терри, сестра-близнец покойной (тоже Дайан Крюгер), ни секунды не сомневается, что это замаскированные приборы слежения, которые могли использоваться для наблюдения за Каршем: врачи, мол, часто маскируют шпионское оборудование в телах пациентов под органические формы, «все это знают». Вдобавок неведомые злоумышленники разрушают несколько могил, взламывают кладбищенскую сеть и крадут все данные. Айтишник Мори (Гай Пирс – «Мементо») – бывший муж Терри, помогавший Каршу наладить работу кладбища, – говорит, что следы взлома ведут в Исландию. Быть может, это случайность, но как раз туда на конференцию полетел врач, лечивший Бекку, и теперь до него не могут дозвониться.

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