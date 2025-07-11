«Саван»: пока смерть не разлучит

Однажды, рассматривая на экране скелет жены, Карш замечает на милых его сердцу костях странные маленькие образования, расположенные как будто в продуманном порядке. Врач утверждает, что это костные наросты – обычная реакция тела на химиотерапию. Терри, сестра-близнец покойной (тоже Дайан Крюгер), ни секунды не сомневается, что это замаскированные приборы слежения, которые могли использоваться для наблюдения за Каршем: врачи, мол, часто маскируют шпионское оборудование в телах пациентов под органические формы, «все это знают». Вдобавок неведомые злоумышленники разрушают несколько могил, взламывают кладбищенскую сеть и крадут все данные. Айтишник Мори (Гай Пирс – «Мементо») – бывший муж Терри, помогавший Каршу наладить работу кладбища, – говорит, что следы взлома ведут в Исландию. Быть может, это случайность, но как раз туда на конференцию полетел врач, лечивший Бекку, и теперь до него не могут дозвониться.