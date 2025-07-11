ОПЕК плюс: работа над ошибками

Идея данной сделки родилась не от хорошей жизни – в январе 2016 г. средняя цена сорта Brent составила всего $34 за баррель, что и стало триггером к началу консультаций между странами – участницами нефтяного картеля и так называемыми независимыми производителями. Переговоры увенчались успехом к концу того же года, что практически сразу дало желаемый эффект – уже в январе 2017-го котировки приблизились к $67 за баррель, т. е. к той отметке, возле которой они находятся и сегодня (хотя, конечно, за восемь с половиной лет были периоды как заметного повышения, так и снижения цен). Но можно ли говорить, что опыт ОПЕК+ оказался на 100% успешным? Вряд ли.