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ОПЕК плюс: работа над ошибками

Почему увеличение добычи странами – членами альянса не привело к обвалу нефтяных цен
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

Профессиональные менеджеры подтвердят: самое трудное в бизнесе – это не поиск партнеров, не переговоры, не подписание соглашения, а... выход из уже заключенной сделки. Поэтому о предстоящем «разводе» надо договариваться еще до заключения «брака по расчету», иначе неизбежны потери и времени, и нервов, и, главное, денег. Эта простая истина сегодня наглядно проявляется на примере альянса ОПЕК+.

Идея данной сделки родилась не от хорошей жизни – в январе 2016 г. средняя цена сорта Brent составила всего $34 за баррель, что и стало триггером к началу консультаций между странами – участницами нефтяного картеля и так называемыми независимыми производителями. Переговоры увенчались успехом к концу того же года, что практически сразу дало желаемый эффект – уже в январе 2017-го котировки приблизились к $67 за баррель, т. е. к той отметке, возле которой они находятся и сегодня (хотя, конечно, за восемь с половиной лет были периоды как заметного повышения, так и снижения цен). Но можно ли говорить, что опыт ОПЕК+ оказался на 100% успешным? Вряд ли.

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