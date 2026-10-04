Как пишется спутник?

Та же система текстовых описаний и знаковых образов перешла на лунные пуски 1959 г. Изначально аппараты официально именовались «первой» и «второй космическими ракетами». При этом первый же запуск в сторону Луны получил имя собственное – «Мечта». В газетах станцию, вышедшую на гелиоцентрическую орбиту, величали «первой искусственной планетой». Третий запуск, во время которого сфотографировали обратную сторону Луны, подавался в печати как «Автоматическая межпланетная станция». Однако эти масштабные и официальные конструкции в живом языке не прижились.