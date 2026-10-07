Системы накопления безопасности

Формальным поводом для совещания могла стать необходимость обеспечения спроса на продукцию двух гигафабрик «Росатома» (вторая расположена в Калининградской области). Каждая из них имеет проектную мощность 4 ГВт ч в год, что эквивалентно 1,5 млн зарядных модулей, или 50 000 тяговых батарей для электромобилей. Потребности российского авторынка пока существенно отстают от производственных возможностей. По данным агентства «Автостат», общий парк легковых электрокаров в стране на начало 2026 г. насчитывал 80 000 машин. За девять месяцев этого года россияне купили 11 400 электромобилей – на 42% больше, чем годом ранее.