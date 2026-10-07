Системы накопления безопасности

Системы накопления безопасностиКак промышленные аккумуляторы могут повысить устойчивость российской энергосистемы
Президент Владимир Путин 6 октября провел большое совещание по развитию в России систем накопления энергии (СНЭ). На первый взгляд это не самая очевидная отраслевая тема для повестки президента, даже несмотря на значимый повод – ввод в эксплуатацию в Москве комплекса («гигафабрики») «Росатома» по производству электрических батарей. Отсутствие ярких заявлений в открытой части дополнительно подогревало интерес к закрытой части совещания.
Формальным поводом для совещания могла стать необходимость обеспечения спроса на продукцию двух гигафабрик «Росатома» (вторая расположена в Калининградской области). Каждая из них имеет проектную мощность 4 ГВт ч в год, что эквивалентно 1,5 млн зарядных модулей, или 50 000 тяговых батарей для электромобилей. Потребности российского авторынка пока существенно отстают от производственных возможностей. По данным агентства «Автостат», общий парк легковых электрокаров в стране на начало 2026 г. насчитывал 80 000 машин. За девять месяцев этого года россияне купили 11 400 электромобилей – на 42% больше, чем годом ранее.
Но «Рэнера» – специализированная «дочка» «Росатома» – производит не только аккумуляторы для электрокаров, но и накопители для энергетики. Поэтому вопрос производства накопителей гораздо важнее и шире, чем может показаться. Завесу тайны 7 октября приоткрыло Минэнерго, которое привело цитаты выступления на совещании министра энергетики Сергея Цивилева. Он доложил президенту, что в январе – июле этого года на юге страны были введены СНЭ – промышленные аккумуляторы – общей мощностью 350 МВт. Также правительство приняло решение о строительстве накопителей совокупной мощностью 250 МВт на Дальнем Востоке и планирует включить использование СНЭ в условия конкурсов на строительство возобновляемой генерации, сообщил Цивилев.
Юг и Дальний Восток – макрорегионы, в которых регуляторы (Минэнерго и «Системный оператор») прежде всего ожидают возникновения локальных дефицитов энергетической мощности. Из-за плановых ремонтов в период пиковой нагрузки на том же юге страны уже бывали случаи блэкаутов. На бумаге дефицита фактически нет: проектная мощность электростанций во всех региональных энергосистемах страны значительно превышает исторические максимумы потребления. Генерирующие компании в последние годы не спешат строить новые ТЭС, считая условия конкурсов непривлекательными, а Минэнерго пока не намерено эти условия корректировать.
В этой ситуации накопители могут повысить устойчивость энергосистемы страны. СНЭ не являются генерирующим оборудованием и не могут решить проблему дефицита мощности, но позволяют снижать нагрузку на сеть в пиковые часы и в случае необходимости обеспечивать резервное питание. Особенно это важно на фоне террористических атак. Надо полагать, что этот вопрос участники прошедшего совещания не обошли стороной.