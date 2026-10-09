«Магда»: ужас из бункера

«Магда»: ужас из бункераВ театре «Шалом» поставили спектакль о последних днях нацистской верхушки
Новый сезон театр «Шалом» открыл жесточайшим триллером Майкла Ардитти в блистательном переводе Ольги Варшавер и Татьяны Тульчинской. В основе подробный рассказ, что могло происходить в бункере Гитлера в 1945 г., когда судьба Третьего рейха была уже решена. Густой страшный текст режиссер Евгений Корняг существенно разрядил, жанр обозначил как «колыбельную, переходящую в хоррор» и добавил в сценическое повествование человекообразных кукол в натуральную величину. Будучи главным режиссером Белорусского государственного театра кукол, он умело пользуется их абсолютной выразительностью и чистотой жеста. И не просто так куклы в его спектакле выглядят человечнее и живее людей.
Корняг сегодня – одна из самых заметных фигур белорусского театра, желанный гость и на международных фестивалях в России. Его почерк обусловлен разного рода театральными экспериментами, он обожает миксовать драматическую игру с живым пением, черный юмор – с физическим театром, константой остаются только куклы. Логично было бы предположить, что в пьесе о Магде Геббельс Корняг и ее, и приспешников Гитлера сделает игрушками-монстрами. Но нет – абсолютное зло в его спектакле изображают артисты труппы. Куклам же (изготовленным в мастерских Театра кукол им. Сергея Образцова) достались роли шестерых детей четы Геббельс. «Мать нации» убила их в бункере, страшась мести евреев.