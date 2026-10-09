«Магда»: ужас из бункера

Корняг сегодня – одна из самых заметных фигур белорусского театра, желанный гость и на международных фестивалях в России. Его почерк обусловлен разного рода театральными экспериментами, он обожает миксовать драматическую игру с живым пением, черный юмор – с физическим театром, константой остаются только куклы. Логично было бы предположить, что в пьесе о Магде Геббельс Корняг и ее, и приспешников Гитлера сделает игрушками-монстрами. Но нет – абсолютное зло в его спектакле изображают артисты труппы. Куклам же (изготовленным в мастерских Театра кукол им. Сергея Образцова) достались роли шестерых детей четы Геббельс. «Мать нации» убила их в бункере, страшась мести евреев.