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Акции российских нефтегазовых компаний выходят на исторические пики

Сергей Суверов , инвестиционный стратег компании «Арикапитал»

В последние недели цены акций российских нефтегазовых компаний демонстрируют позитивную динамику, что в целом связано c оптимизмом на фоне продолжающейся накачки деньгами ведущих экономик центральными банками, восстановления мировой экономики и достижения многомесячных ценовых максимумов на нефть и газ. С начала текущего года котировки нефти Brent прибавили 40% в рублевом выражении, а спотовые цены на газ на бирже TTF выросли в 2,5 раза.

Акции «Роснефти» 7 июля достигли исторического максимума в 581,8 руб. за ценную бумагу. Рекорд по акциям «Лукойла» был зафиксирован 1 июля на уровне 6996,5 руб., а по бумагам «Новатэка» — 17 августа на уровне 1804 руб. По акциям «Сургутнефтегаза», «Татнефти» и «Газпром нефти» пиковые значения наблюдались в январе 2020 г.

При этом, несмотря на повышенное внимание к акциям «Газпрома» на фоне рекордных за многие годы цен на газ и сильных результатов за первое полугодие 2021 г., котировки акций газовой монополии все еще далеки от максимальных значений. На рекордном уровне — около 367 руб. — они торговались в мае 2008 г. Таким образом, в настоящий момент цена акций «Газпрома» все еще примерно на 15% ниже исторического максимума. Депозитарные расписки компании торгуются примерно на 73% ниже пикового значения в $31, которое также было зафиксировано в мае 2008 г.

 Акции большинства российских нефтегазовых компаний по мере восстановления мировых цен на углеводороды и улучшения финансовых показателей превысили пиковые значения 2008 г. в течение последующих нескольких лет. В настоящий момент цены акций нефтегазовых компаний за исключением «Сургутнефтегаза» в разы превышают максимальные уровни, которые были зафиксированы в 2008 г. Снижение зафиксировано только у «Газпрома».

Существенное расхождение в уровнях цен акций относительно максимальных исторических значений может являться отражением эффективности операционной и финансовой деятельности той или иной компании, представленной на бирже. Тот факт, что акции «Роснефти», «Лукойла» и «Новатэка» торгуются близко к максимальным историческим значениям, может говорить о высокой оценке перспектив этих компаний. Нахождение «Газпрома» в нижней части списка по динамике цен акций с 2008 г. отражает неуверенность рынка в перспективах компании. Свободный денежный поток «Газпрома» мог бы быть значительно выше, если бы не во многом раздутая инвестиционная программа. В эффективности программы капитальных вложений «Газпрома» сомневаются многие участники рынка. Кроме того, текущий высокий уровень цен на газ в Европе видится как неустойчивый и стоимость газа вполне может снизиться уже в следующем году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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