Акции российских нефтегазовых компаний выходят на исторические пики

Существенное расхождение в уровнях цен акций относительно максимальных исторических значений может являться отражением эффективности операционной и финансовой деятельности той или иной компании, представленной на бирже. Тот факт, что акции «Роснефти», «Лукойла» и «Новатэка» торгуются близко к максимальным историческим значениям, может говорить о высокой оценке перспектив этих компаний. Нахождение «Газпрома» в нижней части списка по динамике цен акций с 2008 г. отражает неуверенность рынка в перспективах компании. Свободный денежный поток «Газпрома» мог бы быть значительно выше, если бы не во многом раздутая инвестиционная программа. В эффективности программы капитальных вложений «Газпрома» сомневаются многие участники рынка. Кроме того, текущий высокий уровень цен на газ в Европе видится как неустойчивый и стоимость газа вполне может снизиться уже в следующем году.