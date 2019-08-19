Мнения / Детали / Цитата недели
Статья опубликована в № 4879 от 19.08.2019 под заголовком: Цитата недели

Заложники собственных фейков

За огрехи информполитики Госдумы депутаты хотят наказать новостные агрегаторы
«Мы не можем позволить, чтобы наших граждан делали заложниками фейковых новостей»
Вячеслав Володин, председатель Государственной думы

Председателю Госдумы Вячеславу Володину уже давно очень не нравится крепко запавший в народные умы образ парламента как бешеного принтера, откуда вылетают, мягко скажем, странные инициативы. Кажется, внеси кто-нибудь завтра на рассмотрение Госдумы проект о замене в учебниках круглой Земли на плоскую с китами и черепахами, никто даже не удивится такому, кхм, свободомыслию депутатов.

Володин не раз призывал коллег не придумывать ради «самопиара» поправок, которые «только пугают народ», и предварительно согласовывать законопроекты с фракциями. Совсем странных инициатив и поправок и правда стало меньше, но и полностью избавиться от них пока не получается. Ну что поделать, депутаты у нас люди скорее творческие, чем обстоятельные, и часто ваяют документы по принципу «главное – верная идея, а с реализацией по дороге разберемся». Поэтому вся Госдума регулярно садится в лужу очередного скандала.

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