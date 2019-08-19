Заложники собственных фейков
Председателю Госдумы Вячеславу Володину уже давно очень не нравится крепко запавший в народные умы образ парламента как бешеного принтера, откуда вылетают, мягко скажем, странные инициативы. Кажется, внеси кто-нибудь завтра на рассмотрение Госдумы проект о замене в учебниках круглой Земли на плоскую с китами и черепахами, никто даже не удивится такому, кхм, свободомыслию депутатов.
Володин не раз призывал коллег не придумывать ради «самопиара» поправок, которые «только пугают народ», и предварительно согласовывать законопроекты с фракциями. Совсем странных инициатив и поправок и правда стало меньше, но и полностью избавиться от них пока не получается. Ну что поделать, депутаты у нас люди скорее творческие, чем обстоятельные, и часто ваяют документы по принципу «главное – верная идея, а с реализацией по дороге разберемся». Поэтому вся Госдума регулярно садится в лужу очередного скандала.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}