Заложники собственных фейков

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«Мы не можем позволить, чтобы наших граждан делали заложниками фейковых новостей» Вячеслав Володин, председатель Государственной думы

Председателю Госдумы Вячеславу Володину уже давно очень не нравится крепко запавший в народные умы образ парламента как бешеного принтера, откуда вылетают, мягко скажем, странные инициативы. Кажется, внеси кто-нибудь завтра на рассмотрение Госдумы проект о замене в учебниках круглой Земли на плоскую с китами и черепахами, никто даже не удивится такому, кхм, свободомыслию депутатов.

Володин не раз призывал коллег не придумывать ради «самопиара» поправок, которые «только пугают народ», и предварительно согласовывать законопроекты с фракциями. Совсем странных инициатив и поправок и правда стало меньше, но и полностью избавиться от них пока не получается. Ну что поделать, депутаты у нас люди скорее творческие, чем обстоятельные, и часто ваяют документы по принципу «главное – верная идея, а с реализацией по дороге разберемся». Поэтому вся Госдума регулярно садится в лужу очередного скандала.