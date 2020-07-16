Дивиденды «Норникеля» пойдут на капзатраты

Компания UC Rusal выпустила заявление, в котором выразила обеспокоенность чередой «экологических аварий и инцидентов в Норильске». «Возникает вопрос к совету директоров [«Норникеля»], насколько он способен влиять на происходящее в компании и отдает ли отчет в том, что данная ситуация неминуемо приведет к появлению неприятных вопросов со стороны экологического и инвестиционного сообществ», – говорится в заявлении. Есть у UC Rusal и конкретные предложения: сменить команду менеджмента, перенести штаб-квартиру «Норникеля» в Норильск и «изменить отношение компании к вопросам экологии».