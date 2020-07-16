Дивиденды «Норникеля» пойдут на капзатраты

Дивиденды «Норникеля» пойдут на капзатратыВ споре Потанина и Дерипаски проиграли оба
Происходящее в Норникеле заставляет задуматься, насколько менеджмент компетентен и в состоянии управлять компанией
Компания UC Rusal выпустила заявление, в котором выразила обеспокоенность чередой «экологических аварий и инцидентов в Норильске». «Возникает вопрос к совету директоров [«Норникеля»], насколько он способен влиять на происходящее в компании и отдает ли отчет в том, что данная ситуация неминуемо приведет к появлению неприятных вопросов со стороны экологического и инвестиционного сообществ», – говорится в заявлении. Есть у UC Rusal и конкретные предложения: сменить команду менеджмента, перенести штаб-квартиру «Норникеля» в Норильск и «изменить отношение компании к вопросам экологии».
Проблемы «Норникеля», вызывающие обеспокоенность у UC Rusal, начались 29 мая, когда из норильской ТЭЦ-3 разлилось и попало в почву и близлежащие водоемы 20 000 т нефти. Месяц спустя благодаря журналистам «Новой газеты» и экоактивистам выяснилось, что Талнахская обогатительная фабрика сливает в тундру техническую воду. А 12 июля стало известно о разгерметизации трубопровода «Норильсктрансгаза» в Красноярском крае, следствием чего стал разлив 44,5 т авиатоплива. В регионе был объявлен режим ЧС. Росприроднадзор, оценив ущерб, выставил «Норникелю» беспрецедентный счет – 147,8 млрд руб. Котировки акций компании с 29 мая упали почти на 19%.