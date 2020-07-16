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Дивиденды «Норникеля» пойдут на капзатраты

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Юрий Кацман
Происходящее в Норникеле заставляет задуматься, насколько менеджмент компетентен и в состоянии управлять компанией
UC Rusal

Компания UC Rusal выпустила заявление, в котором выразила обеспокоенность чередой «экологических аварий и инцидентов в Норильске». «Возникает вопрос к совету директоров [«Норникеля»], насколько он способен влиять на происходящее в компании и отдает ли отчет в том, что данная ситуация неминуемо приведет к появлению неприятных вопросов со стороны экологического и инвестиционного сообществ», – говорится в заявлении. Есть у UC Rusal и конкретные предложения: сменить команду менеджмента, перенести штаб-квартиру «Норникеля» в Норильск и «изменить отношение компании к вопросам экологии».

Проблемы «Норникеля», вызывающие обеспокоенность у UC Rusal, начались 29 мая, когда из норильской ТЭЦ-3 разлилось и попало в почву и близлежащие водоемы 20 000 т нефти. Месяц спустя благодаря журналистам «Новой газеты» и экоактивистам выяснилось, что Талнахская обогатительная фабрика сливает в тундру техническую воду. А 12 июля стало известно о разгерметизации трубопровода «Норильсктрансгаза» в Красноярском крае, следствием чего стал разлив 44,5 т авиатоплива. В регионе был объявлен режим ЧС. Росприроднадзор, оценив ущерб, выставил «Норникелю» беспрецедентный счет – 147,8 млрд руб. Котировки акций компании с 29 мая упали почти на 19%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных