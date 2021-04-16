Amazon, Apple, Google и Facebook обвиняются в подрыве конкуренции

Amazon, Apple, Google и Facebook обвиняются в подрыве конкуренцииСША начинают разработку законопроектов, ограничивающих деятельность техногигантов
Этому монополистическому преимуществу надо положить конец
Юридический комитет палаты представителей конгресса США 15 апреля формально одобрил отчет подкомитета по антимонопольной политике, в котором Amazon, Apple, Google и Facebook обвиняются в монополизме, сообщило агентство Reuters со ссылкой на офис председателя подкомитета Дэвида Чичиллине. Теперь документ, в котором насчитывается более 400 страниц, становится официальным отчетом юридического комитета и основанием для разработки законопроектов, ограничивающих деятельность крупнейших технологических компаний страны. Отчет был одобрен 24 голосами против 17. Обвиняемые компании отрицают какие-либо нарушения антимонопольного законодательства США.
Подкомитет по антимонопольной политике представил свой отчет полгода назад, в октябре 2020 г. На его разработку ушло 16 месяцев, в ходе которых рабочая группа подкомитета провела интервью более чем с 240 участниками рынка, приняла показания 38 свидетелей, а также проработала более миллиона документов, относящихся к расследованию. Вывод однозначный: большая четверка американских техногигантов подрывает конкуренцию на рынке, покупая или выдавливая с него мелких конкурентов, и в целом эти компании действуют как монополисты.