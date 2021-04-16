Amazon, Apple, Google и Facebook обвиняются в подрыве конкуренции

Подкомитет по антимонопольной политике представил свой отчет полгода назад, в октябре 2020 г. На его разработку ушло 16 месяцев, в ходе которых рабочая группа подкомитета провела интервью более чем с 240 участниками рынка, приняла показания 38 свидетелей, а также проработала более миллиона документов, относящихся к расследованию. Вывод однозначный: большая четверка американских техногигантов подрывает конкуренцию на рынке, покупая или выдавливая с него мелких конкурентов, и в целом эти компании действуют как монополисты.