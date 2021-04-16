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Amazon, Apple, Google и Facebook обвиняются в подрыве конкуренции

США начинают разработку законопроектов, ограничивающих деятельность техногигантов
Илья Виноградов
Этому монополистическому преимуществу надо положить конец
Дэвид Чичиллине председатель подкомитета по антимонопольной политике юридического комитета палаты представителей конгресса США

Юридический комитет палаты представителей конгресса США 15 апреля формально одобрил отчет подкомитета по антимонопольной политике, в котором Amazon, Apple, Google и Facebook обвиняются в монополизме, сообщило агентство Reuters со ссылкой на офис председателя подкомитета Дэвида Чичиллине. Теперь документ, в котором насчитывается более 400 страниц, становится официальным отчетом юридического комитета и основанием для разработки законопроектов, ограничивающих деятельность крупнейших технологических компаний страны. Отчет был одобрен 24 голосами против 17. Обвиняемые компании отрицают какие-либо нарушения антимонопольного законодательства США.

Подкомитет по антимонопольной политике представил свой отчет полгода назад, в октябре 2020 г. На его разработку ушло 16 месяцев, в ходе которых рабочая группа подкомитета провела интервью более чем с 240 участниками рынка, приняла показания 38 свидетелей, а также проработала более миллиона документов, относящихся к расследованию. Вывод однозначный: большая четверка американских техногигантов подрывает конкуренцию на рынке, покупая или выдавливая с него мелких конкурентов, и в целом эти компании действуют как монополисты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных