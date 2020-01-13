Лекарства, нефть, палладий: на чем зарабатывали и теряли инвесторы в 2019 году
Минувший год оказался на редкость удачным для рублевых инвестиций.
Курс рубля и российские фондовые индексы заметно выросли, а снижение ключевой ставки ЦБ на 1,5 процентного пункта (п. п.) до 6,25% привело к быстрому росту цен и на ликвидные рублевые облигации.
В результате наиболее ликвидные акции принесли инвесторам до 80% чистого дохода, государственные облигации – до 25%, драгоценные металлы – до 30%. Убыточными оказались вложения в низколиквидные акции, а также покупка валюты.
Инфляция тем временем, по данным Росстата, снизилась до 3%, что заметно ниже целевого уровня ЦБ.
Крепкая валюта
Рубль существенно укрепился ко всем твердым валютам. Доллар к рублю подешевел почти на 11%, евро – на 12,7%, британский фунт стерлингов – на 7,9%, японская иена – на 9,7%.
Лучшие ставки годовых вкладов в крупных банках на застрахованные суммы в начале 2019 г. составляли 8% в рублях, 3,75% в долларах, 1% в евро. Поэтому самыми доходными стали рублевые депозиты, а долларовые – в рублевом эквиваленте принесли 7,5% убытка, евровые – 11,8% (без учета расходов на конвертацию).
Несмотря на рост ставок вкладов в начале прошлого года, с июня они стали быстро снижаться вслед за учетными ставками ЦБ, ЕЦБ, ФРС США. Доходность самых выгодных рублевых вкладов сроком 1 год в крупных банках за год опустилась с 8–8,25% до 6–6,5%, долларовых – упала до 1–1,4%, а депозитов в евро – до 0,1%.