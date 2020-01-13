Лекарства, нефть, палладий: на чем зарабатывали и теряли инвесторы в 2019 году

Несмотря на рост ставок вкладов в начале прошлого года, с июня они стали быстро снижаться вслед за учетными ставками ЦБ, ЕЦБ, ФРС США. Доходность самых выгодных рублевых вкладов сроком 1 год в крупных банках за год опустилась с 8–8,25% до 6–6,5%, долларовых – упала до 1–1,4%, а депозитов в евро – до 0,1%.